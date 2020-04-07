Власти Новосибирской области проконтролируют дистанционное обучение

В Новосибирской области запущено дистанционное обучение школьников. Новая форма необходима в целях защиты учащихся и учителей от угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как отметил министр образования региона Сергей Федорчук, школы должны быть всегда готовы к дистанционному режиму работы. Но у образовательных организаций - разные технические возможности, поэтому процесс выстроен по разным моделям.

- Сейчас образовательный процесс запущен, учителя контактируют с учениками, школы выстраивают систему обучения, - сказал министр, ознакомившись с возможностями дистанционного обучения на примере лицея № 9.

Здесь сформировано новое расписание, взаимодействие преподавателей с учениками проходит в синхронном и асинхронном режимах. Сергей Федорчук ознакомился с процессом организации уроков математики для 11 и 5 классов, а также истории - для девятого класса. Ученики в режиме онлайн общались с преподавателями, решали задачи и отвечали на вопросы.

В первые два дня работы школ в дистанционном режиме выявились и проблемы.

- Мы в курсе большого количества обращений от родителей - они все будут отрабатываться. В течение этой недели мы будем стараться выправить ситуацию и отладить работу системы дистанционного обучения, - пообещал Сергей Федорчук.

В зависимости от технических условий образовательного учреждения минобразования области предлагает три модели обучения. Первая подразумевает реализацию образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая - применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов. Например, учебные материалы могут передаваться ученикам через электронную почту, мессенджеры, файлообменники. Третья модель - применима в сельской местности. При ее использовании допускается посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований. Также школьные задания своим ученикам могут передавать классные руководители.

Учреждения среднего профессионального образования и вузы области также перешли на дистанционное обучение. Детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.

Справка "РГ"

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