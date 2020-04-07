Национальное объединение строителей России создало Ситуационный центр для поддержки отрасли. Здесь будут собирать и анализировать информацию, поступившую от профильных предприятий, испытывающих проблемы из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Как их предполагается решать, корреспонденту "РГ" рассказал президент ассоциации СРО "Гильдия строителей СКФО", член совета Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Али Шахбанов.

РГ: Али Баширович, какие проблемы уже сейчас возникли у строителей в связи с экстренными мерами, принятыми в стране из-за коронавируса? Достаточно ли поддержки со стороны государства?

Али Шахбанов: Сегодня наша отрасль, как и другие, оказалась в сложнейшей ситуации. Во-первых, ограничительные меры могут привести к остановке и банкротству многих строительных организаций, снижению спроса на строительную продукцию. Во-вторых, падение курса рубля уже привело к росту цен на строительные материалы, изделия, конструкции и снижению покупательской способности населения.

Государство принимает оперативные меры для поддержки отрасли. 31 марта 2020 года курирующий нас вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин дал ряд поручений министерствам и ведомствам, цель которых - не допустить ухудшения положения в строительстве в период эпидемии.

Минстрой России разработал план поддержки, которым предусмотрены субсидирование ипотеки, кредитные и налоговые "каникулы" для застройщиков. Внесены поправки в некоторые федеральные законы.

В Национальном объединении строителей создан Ситуационный центр. Его специалисты вместе с представителями территориальных саморегулируемых организаций анализируют информацию о проблемах, которые могут возникать у строительных предприятий в регионах. Также проводится сбор предложений: какая оперативная и адресная поддержка нужна застройщикам и подрядчикам.

В Дагестане глава республики Владимир Васильев своим указом ввел меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Они призваны как помочь налогоплательщикам, так и обеспечить социально-экономическую устойчивость региона. Гильдия строителей СКФО постоянно мониторит строительный рынок, инициирует экспресс-опросы.

РГ: Как сейчас складывается ситуация на стройплощадках республики?

Али Шахбанов: Ряд строительных работ выполняется в условиях чрезвычайных обстоятельств, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Они не подпадают под действие указа президента РФ N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".

Ограничительные меры могут привести к банкротству многих компаний и снижению спроса на строительную продукцию. Падение курса рубля уже повлекло рост цен на строительные материалы

В ближайшее время от минстроя России мы ожидаем необходимые нормативные документы, которые разъяснят порядок работы строительных компаний в период карантина. В них должны быть учтены предложения профессионального сообщества, полученные и обработанные Ситуационным центром.

Пока же мы довели до членов ассоциации рекомендации усилить санитарно-эпидемиологическую работу на объектах, а также принять противоэпидемические меры в местах временного проживания сотрудников.

РГ: Каковы перспективы отрасли в ближайшие месяцы? Приведет ли нынешняя ситуация к стагнации?

Али Шахбанов: Ограничения еще не сняты, и по какому сценарию будет развиваться ситуация в России, пока непонятно. Поэтому оценивать возможный ущерб, делать прогнозы даже на краткосрочный период рано. Говорить об эффективности мер господдержки можно будет только после того, как они заработают и когда станет понятен нанесенный отрасли и экономике страны ущерб.

Вместе с тем мы понимаем, что строительная сфера и в относительно спокойные времена балансировала на грани рентабельности и испытывала немало трудностей, поэтому сейчас она окажется в еще более сложном положении. Президент НОСТРОЙ Антон Глушков выступил с предложением включить ее в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий документ направлен им в правительство РФ.

Рост стоимости строительных работ и вынужденный перенос их сроков негативно сказываются на деятельности компаний. Нарушаются условия, на которых были заключены государственные контракты, договоры долевого участия и проектного финансирования в банках. Тем не менее жизнь продолжается. Руководители предприятий будут делать то же, что они делали из года в год, - бороться за выживание.

РГ: Не приведет ли все это к повышению цен на жилье?

Али Шахбанов: Рост цен на стройматериалы, удорожание импортных комплектующих, возможное введение полного карантина в стране с остановкой работ на стройплощадках - все это не может не сказаться на стоимости строительной продукции, в том числе на цене квадратного метра жилья. Очевидно и то, что граждане во время кризиса и после выхода из него в последнюю очередь будут думать об инвестировании в недвижимость и улучшении своих жилищных условий.

Фактическая отмена системы долевого строительства и переход на эскроу-счета оказались хорошим подарком для банковской системы, но неприятным сюрпризом для строителей и граждан. Банки, как мы и предупреждали, в первую очередь просчитывают свой риск и определяют процентную ставку исходя из потребности рынка.

Сегодня нам не приходится ждать поддержки с их стороны. Финансовые учреждения и без того смотрели на строительные проекты с опасением ввиду их высокого риска и длительного срока окупаемости вложений. А теперь у них свои проблемы - вал невозвратных кредитов и колебания валютных курсов.

По данным минстроя РД, ни один дагестанский застройщик не заключил договор на проектное финансирование и не открыл эксроу-счет в уполномоченном банке. По нашим оценкам, в республике всего лишь несколько застройщиков, работающих в соответствии с требованиями закона. А это означает, что после завершения перехода на проектное финансирование экономика Дагестана рискует потерять целый сектор - жилищное строительство. Будет и банкротство строительных компаний, и уменьшение валового регионального продукта, и потеря рабочих мест, и рост стоимости жилья.

РГ: Должно ли государство перенести сроки сдачи объектов, которые возводятся по госконтрактам? Есть ли риск, что подрядчики не смогут сдать их вовремя?

Али Шахбанов: Безусловно, риск есть. Поэтому Торгово-промышленная палата России поручила ТПП регионов организовать с 26 марта 2020 года для всех организаций и предпринимателей выдачу заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам между субъектами предпринимательской деятельности.

Госзаказчики и подрядные организации смогут перенести сроки строительства, подписав дополнительные соглашения и ссылаясь при этом на поручение Торгово-промышленной палаты. Застройщики также смогут перенести сроки, подписав подобные соглашения с банками и дольщиками, ссылаясь на форс-мажор. Коронавирус к таковым явно относится.

РГ: Какова роль саморегулирующих организаций в сфере строительства в это непростое время?

Али Шахбанов: Членами нашей ассоциации, куда входят 530 организаций, заключено в 2019 году более 490 госконтрактов в Дагестане на общую сумму около 6,8 миллиарда рублей, а в других субъектах страны - 64 контракта на сумму более девяти миллиардов рублей.

Мы ведем постоянный диалог с властями республики, представляя интересы строительного бизнеса. Распоряжением главы Дагестана от 31 марта 2020 года образован оперативный штаб, в состав которого включен и я. Нами разрабатываются антикризисные меры. Мониторим цены, чтобы своевременно внести изменения в заключенные контракты, обсуждаем сокращение сроков оплаты и приемки выполненных работ, компенсацию затрат застройщиков на подключение к инженерным сетям. Постараемся не допустить роста тарифов на энергоносители, так как это повлечет за собой увеличение стоимости строительных материалов и услуг специальной техники. Будем добиваться отмены штрафных санкций за несвоевременное выполнение контрактных обязательств в случае объявления карантина. .