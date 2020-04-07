На Ставрополье выявлено 19 новых случаев заболевания COVID-19

В Ставропольском крае за сутки выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Соответствующие данные опубликованы на сайте Роспотребнадзора России.

Ранее в регионе было 20 подтвержденных случаев COVID-19. Сообщалось, что состояние всех заболевших стабильное. При этом пятеро пациентов уже выздоровели.

В крае действует режим строгой самоизоляции граждан. Губернатор Ставрополья заявил, все вспышки коронавируса в регионе под контролем медиков. "Текущую эпидситуацию оцениваем как стабильную и контролируемую", - отметил глава края.

Также для некоторых сфер деятельности будут сделаны послабления и им разрешат вновь открыться. Часть из них уже работают. Речь идет о промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Возобновят деятельность расчетно-кассовые центры, организации в сфере услуг связи и IT.