"Россети Северный Кавказ" готовятся к осенне-зимнему периоду

"Россети Северный Кавказ" реализует необходимый комплекс мероприятий для подготовки электросетевого комплекса макрорегиона к предстоящему осенне-зимнему периоду нагрузок.

Группа "Россети" относится к предприятиям стратегической важности для обеспечения жизнедеятельности.

Для повышения качества и надежности энергоснабжения потребителей производственный персонал по согласованному графику в штатном режиме реализует все запланированные мероприятия в рамках подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Ранее генеральный директор холдинга "Россети" Павел Ливинский поставил задачу энергетикам Группы своевременно реализовать запланированный комплекс мер для обеспечения надежного электроснабжения потребителей, в том числе ремонтную программу.

Как отметил заместитель генерального директора ПАО "Россети", гендиректор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов, внешние факторы не должны повлиять на качество и своевременность проведения ремонтных работ на питающих центрах энергокомпании.

"Обеспечение надельного энергоснабжения жителей и предприятий макрорегиона, в особенности социально значимых структур и медучреждений, - основная задача энергетиков. В сегодняшних условиях борьбы против распространения коронавирусной инфекции наша работа приобретает характер повышенной важности. В непростой для всей страны период наша главная мера поддержки потребителей - обеспечение бесперебойного электроснабжения", - подчеркнул Виталий Иванов.

На проведение ремонтной программы в регионах операционной деятельности "Россети Северный Кавказ" направят в текущем году более 2 миллиардов 336 миллионов рублей. В том числе в ремонт энергообъектов Ставропольского края энергокомпания инвестирует около 811 миллионов рублей. в электросетевой комплекс Дагестана на проведение указанных работ будет направлено свыше 570 миллионов рублей, на энергоремонтные работы в Чеченской Республике "Россети Северный Кавказ" направят почти 330 миллионов рублей. На сумму свыше 208 миллионов рублей энергокомпания профинансирует ремонт объектов Кабардино-Балкарии, почти 200 миллионов рублей - в Северной Осетии. Более 163 миллионов рублей будет вложено в ремонт питающих центров Карачаево-Черкесии, почти 55 миллионов рублей компания направит на проведение ремонта энергообъектов в Ингушетии.

Специалисты, обеспечивающие реализацию мероприятий, обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"