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Проект: В регионах

Одна баба сказала...

Народные псевдоцелители подняли цены на имбирь в десять раз, а на лимоны - в три раза
Текст: Тимур Алиев, Роман Кияшко
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 74(8128)
В регионах Северного Кавказа резко выросли цены на лимоны, имбирь и чеснок. Поверив информации в соцсетях, что данные народные средства защищают от коронавируса, население начало массово опустошать прилавки.
Поверившие шарлатанам россияне сметают с полок имбирь и лимоны, обеспечивая выручку тем, кто наживается на них в трудное время. Фото: Владимир Аносов/РГ Поверившие шарлатанам россияне сметают с полок имбирь и лимоны, обеспечивая выручку тем, кто наживается на них в трудное время. Фото: Владимир Аносов/РГ
Поверившие шарлатанам россияне сметают с полок имбирь и лимоны, обеспечивая выручку тем, кто наживается на них в трудное время. Фото: Владимир Аносов/РГ

В республике стали популярными размещенные в интернете видеоролики, где приводятся рецепты блюд, в которых используют лимон и имбирь. Неизвестные "целители" доказывают, что они убивают все микробы и вирусы. И люди бросились килограммами скупать эти продукты, чем воспользовались коммерсанты, взвинтив цены на порядок.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Владелец магазина Магомед Гаджиев рассказал корреспонденту "РГ", что еще месяц назад имбирь можно было купить по 350 рублей за килограмм. Сейчас его цена в Махачкале перевалила за две тысячи. Чеснок, стоивший около 300 рублей за кило, продают по 450. Подорожали и лимоны. Если пару недель назад в магазинах они стоили 20-25 рублей за штуку, то сейчас не менее 60.

Таким подорожанием заинтересовались республиканские антимонопольщики. Они провели рейды на рынках Махачкалы и выявили многократное повышение цены на корень имбиря. При этом, как показали проверки, на другие продукты - мясо, картошку, муку - она осталась практически прежней.

"В случае выявления антиконкурентного поведения будут приняты меры в рамках законодательства. Дагестанское УФАС напоминает, что причин и поводов для паники нет, как нет в регионе и дефицита продуктов. Не надо идти на поводу у спекулянтов, имбирь не спасет от коронавируса", - говорится в обращении антимонопольной службы. В связи с переходом на дистанционный режим работы в УФАС республики предложили жителям отправлять жалобы онлайн, заполнив специальную анкету на сайте ведомства.

Впрочем, жадным коммерсантам противостоят порядочные жители республики. В Сети получил популярность ролик, где в одном из магазинов выставлена коробка с "чудодейственным" корнем.

Фото: iStock
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"Имбирь бесплатно. Уважаемые покупатели, не болейте! Здоровья вам!" - указано в помещенном рядом объявлении. А в Хасавюрте местные предприниматели выставили перед магазинами столики, на которые положили крупы и поваренную соль. Их можно брать просто так.

В Ставрополе цены на имбирь и лимон также резко подскочили, причем во всех торговых точках города. Так, корреспондент "РГ" не смог найти в краевой столице ни одного продуктового магазина, где цена на цитрус была бы ниже 300 рублей. В среднем же стоимость килограмма лимона - 350-400. А килограмм имбиря стоит не менее четырех тысяч. Цена же на главного народного "борца" с инфекциями - чеснок - практически не изменилась и остается в рамках сезонных колебаний.

В крупных торговых сетях имбирь и лимон уже практически не найти. Сотрудники торговых залов пояснили, что товар быстро разбирают. В небольших же овощных лавках он встречается, но уже по заоблачной стоимости. Как рассказал владелец одной из таких лавок Норик Аванесов, ажиотаж возник не только среди покупателей, но и на оптовых рынках:

- Цены подскочили моментально. На базах, где мы закупаем, доходило до стычек из-за каждого килограмма имбиря и лимона.

В некоторых же торговых точках Ставрополя и вовсе отказались от данного товара, пока цена не опустится.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Хозяин магазина, когда узнал об оптовой цене - 4000 рублей за килограмм имбиря, отказался от поставок на время. Понятно же, что товар пропадет, его никто не купит, - сетует продавец Михаил.

Он также добавил, что наценка у розничных продавцов остается той же. Завышают цены поставщики. Перекупщики в свое оправдание заявляют, что имбирь в основном поставляют из-за рубежа. И так как государство закрыло свои границы, то импорт резко упал. Поэтому и выросла стоимость.

Глава края Владимир Владимиров поручил руководителям муниципалитетов вести постоянный мониторинг цен на продовольствие, лекарственные средства, товары первой необходимости:

- Каждая попытка взвинтить цены и создать торговый ажиотаж должна быть зафиксирована и пресечена федеральной антимонопольной службой.

Вот только имбирь и лимон к социально важным товарам не относятся, следовательно, вряд ли стоит ожидать падения стоимости на них в ближайшее время.

Комментарий

Ольга Кокорина, врач-терапевт:

- Нужно понимать: в мире сейчас нет ни одного подтвержденного лекарственного препарата, который бы напрямую помогал бороться с коронавирусом. Что уж говорить про лимон и имбирь. Конечно, употреблять эти продукты следует, но в ограниченных количествах в рамках сбалансированного питания. Если же поддаться лживым обещаниям каких-то специалистов, то можно нажить еще больше проблем - уже в виде гастрита или пищевой аллергии, а также целого ряда других неприятных заболеваний. Да, и один и другой продукт известен в народе как "борец" с инфекциями. Но они лишь укрепляют организм, как, к слову, и многие другие продукты питания.

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