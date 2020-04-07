В регионах Северного Кавказа резко выросли цены на лимоны, имбирь и чеснок. Поверив информации в соцсетях, что данные народные средства защищают от коронавируса, население начало массово опустошать прилавки.

Поверившие шарлатанам россияне сметают с полок имбирь и лимоны, обеспечивая выручку тем, кто наживается на них в трудное время. Фото: Владимир Аносов/РГ

В республике стали популярными размещенные в интернете видеоролики, где приводятся рецепты блюд, в которых используют лимон и имбирь. Неизвестные "целители" доказывают, что они убивают все микробы и вирусы. И люди бросились килограммами скупать эти продукты, чем воспользовались коммерсанты, взвинтив цены на порядок.

Владелец магазина Магомед Гаджиев рассказал корреспонденту "РГ", что еще месяц назад имбирь можно было купить по 350 рублей за килограмм. Сейчас его цена в Махачкале перевалила за две тысячи. Чеснок, стоивший около 300 рублей за кило, продают по 450. Подорожали и лимоны. Если пару недель назад в магазинах они стоили 20-25 рублей за штуку, то сейчас не менее 60.

Таким подорожанием заинтересовались республиканские антимонопольщики. Они провели рейды на рынках Махачкалы и выявили многократное повышение цены на корень имбиря. При этом, как показали проверки, на другие продукты - мясо, картошку, муку - она осталась практически прежней.

"В случае выявления антиконкурентного поведения будут приняты меры в рамках законодательства. Дагестанское УФАС напоминает, что причин и поводов для паники нет, как нет в регионе и дефицита продуктов. Не надо идти на поводу у спекулянтов, имбирь не спасет от коронавируса", - говорится в обращении антимонопольной службы. В связи с переходом на дистанционный режим работы в УФАС республики предложили жителям отправлять жалобы онлайн, заполнив специальную анкету на сайте ведомства.

Впрочем, жадным коммерсантам противостоят порядочные жители республики. В Сети получил популярность ролик, где в одном из магазинов выставлена коробка с "чудодейственным" корнем.

"Имбирь бесплатно. Уважаемые покупатели, не болейте! Здоровья вам!" - указано в помещенном рядом объявлении. А в Хасавюрте местные предприниматели выставили перед магазинами столики, на которые положили крупы и поваренную соль. Их можно брать просто так.

В Ставрополе цены на имбирь и лимон также резко подскочили, причем во всех торговых точках города. Так, корреспондент "РГ" не смог найти в краевой столице ни одного продуктового магазина, где цена на цитрус была бы ниже 300 рублей. В среднем же стоимость килограмма лимона - 350-400. А килограмм имбиря стоит не менее четырех тысяч. Цена же на главного народного "борца" с инфекциями - чеснок - практически не изменилась и остается в рамках сезонных колебаний.

В крупных торговых сетях имбирь и лимон уже практически не найти. Сотрудники торговых залов пояснили, что товар быстро разбирают. В небольших же овощных лавках он встречается, но уже по заоблачной стоимости. Как рассказал владелец одной из таких лавок Норик Аванесов, ажиотаж возник не только среди покупателей, но и на оптовых рынках:

- Цены подскочили моментально. На базах, где мы закупаем, доходило до стычек из-за каждого килограмма имбиря и лимона.

В некоторых же торговых точках Ставрополя и вовсе отказались от данного товара, пока цена не опустится.

- Хозяин магазина, когда узнал об оптовой цене - 4000 рублей за килограмм имбиря, отказался от поставок на время. Понятно же, что товар пропадет, его никто не купит, - сетует продавец Михаил.

Он также добавил, что наценка у розничных продавцов остается той же. Завышают цены поставщики. Перекупщики в свое оправдание заявляют, что имбирь в основном поставляют из-за рубежа. И так как государство закрыло свои границы, то импорт резко упал. Поэтому и выросла стоимость.

Глава края Владимир Владимиров поручил руководителям муниципалитетов вести постоянный мониторинг цен на продовольствие, лекарственные средства, товары первой необходимости:

- Каждая попытка взвинтить цены и создать торговый ажиотаж должна быть зафиксирована и пресечена федеральной антимонопольной службой.

Вот только имбирь и лимон к социально важным товарам не относятся, следовательно, вряд ли стоит ожидать падения стоимости на них в ближайшее время.

Комментарий

Ольга Кокорина, врач-терапевт:

- Нужно понимать: в мире сейчас нет ни одного подтвержденного лекарственного препарата, который бы напрямую помогал бороться с коронавирусом. Что уж говорить про лимон и имбирь. Конечно, употреблять эти продукты следует, но в ограниченных количествах в рамках сбалансированного питания. Если же поддаться лживым обещаниям каких-то специалистов, то можно нажить еще больше проблем - уже в виде гастрита или пищевой аллергии, а также целого ряда других неприятных заболеваний. Да, и один и другой продукт известен в народе как "борец" с инфекциями. Но они лишь укрепляют организм, как, к слову, и многие другие продукты питания.