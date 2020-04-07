Минеральную воду со Ставрополья отправят в больницу в Коммунарке

Минеральную воду популярной марки из ставропольских Ессентуков отправят в столичную больницу в Коммунарке. Ее бесплатно раздадут пациентам клиники, в которой лечатся заразившиеся коронавирусом.

Сейчас формируется партия для отправки. Как рассказали "РГ" в ООО "Холдинг Аква" (производитель минералки), о точных датах поставки и объемах пока точно неизвестно. Однако там добавили, что груз отправят на этой неделе. Сделано это будет на безвозмездной основе.

Ранее производитель этой минералки уже поставил в больницы Ставрополья, где находятся заболевшие с COVID-19, пять тысяч бутылок минеральной воды.

- Совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края мы доставили необходимое количество воды - более пяти тысяч бутылок - в учреждения здравоохранения региона. Это лечебная и лечебно-столовая минеральные воды. В скором времени такая же помощь будет оказана и в других регионах страны, в том числе в Москве, которая пострадала от нового вируса больше всего, - сообщил генеральный директор компании Святослав Вильк.