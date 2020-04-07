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07.04.2020 12:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Боевые корабли Балтфлота проверят на живучесть

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Боевые корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота вышли в морские полигоны боевой подготовки у побережья Калининградской области на плановые тактические учения.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Корветы-"невидимки" Балтфлота уничтожили подлодку условного противника

К отработке задач в море привлечено до 20 кораблей и судов, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

В ходе учений личный состав отработает практические навыки по предназначению. Будет оценена готовность сил флота к действиям в составе тактических групп по противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению.

Экипажи кораблей также проведут контрольные ракетно-артиллерийские стрельбы по различным типам мишеней, имитирующих морские и воздушные цели. Морякам предстоит отработать алгоритмы действий в условиях радиационного и химического заражения, провести тренировки по борьбе за живучесть кораблей.

Тем временем

Накануне экипажи малых ракетных кораблей БФ "Мытищи" и "Советск" провели тренировки по отражению средств воздушного нападения условного противника в морском полигоне флота. Атаки велись с различных высот и направлений и отбивались с выполнением условных стрельб средствами противовоздушной обороны кораблей. Также расчеты боевых постов кораблей применили комплекс радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и выполнили маневры по уклонению от ударов управляемым оружием "противника".

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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