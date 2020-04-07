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07.04.2020 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Адвокат историка Соколова обжаловал его арест

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ, подал жалобу на решение суда о продлении обвиняемому ареста на полгода, сообщил "РГ" защитник экс-доцента Александр Почуев.

Напомним, на минувшей неделе Октябрьский районный суд принял решение продлить Олегу Соколову нахождение под стражей до 22 сентября.

Историка Олега Соколова этапировали в Петербург

На судебном заседании сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте для Соколова. В частности, адвокат Почуев апеллировал к тому, что у историка пожилые родители и в условиях распространения коронавирусной инфекции Соколов мог бы за ними ухаживать.

Но гособвинитель не согласился с этой идеей, сославшись на то, что родители Соколова проходят по данному делу как свидетели. Суд поддержал позицию обвинения. В ближайшее время суд начнет рассматривать дело Олега Соколова по существу. Сам историк на днях был этапирован из "Бутырки" в "Кресты".

Напомним, крупного специалиста по Франции времен Наполеона обвиняют в том, что он расстрелял, а потом расчленил девушку. Сам Соколов признает предъявленные ему обвинения и объясняет их личными мотивами.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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