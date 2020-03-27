Суд продлил на полгода арест историку Соколову

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки, предприняла попытку добиться перевода экс-доцента из СИЗО под домашний арест. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Сегодня в Октябрьском районном суде Петербурга началось рассмотрение дела историка. Единственным вопросом, который обсуждался на заседании, было нахождение под стражей Соколова.

Сам экс-доцент сейчас находится в московском СИЗО "Бутырка". В заседании он принимал участие по видеосвязи.

Адвокат Соколова на заседании предложил отпустить историка под домашний арест. Почуев заявил, что сам историк находится в преклонном возрасте, а его родители нуждаются в помощи, что особенно актуально на фоне распространения коронавирусной инфекции. На этом основании он предложил изменить Соколову меру пресечения.

Государственный обвинитель не согласился с данными доводами, ссылаясь на то, что родители Соколова проходят свидетелями по данному делу.

Срок заключения под стражей Соколову продлили до 23 сентября. А на 9 апреля назначено первое рассмотрение по существу этого резонансного дела.