Дело убившего аспирантку историка Соколова начнут рассматривать 27 марта

27 марта в Октябрьском районном суде Петербурга пройдет первое заседание по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Соколов с большой вероятностью будет присутствовать на заседании дистанционно, сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Сейчас Соколов находится в Москве в Бутырке. И варианты его этапирования в Петербург пока не обсуждаются. На этом основании Почуев полагает, что на заседании будет использована видеосвязь.

Известно, что обсуждать будут продление меры пресечения для историка. Тем не менее, Почуев полагает, что в последней части заседания может быть объявлена дата рассмотрения дело по существу. Расследование по делу Соколова завершено, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.

Напомним, историк Олег Соколов обвиняется в том, что в начале ноября он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, а потом расчленил ее тело и выбросил в Мойку. Сам Соколов объяснил случившееся личными мотивами. Следствие квалифицировало преступление как бытовое.