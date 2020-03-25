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25.03.2020 15:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело убившего аспирантку историка Соколова начнут рассматривать 27 марта

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

27 марта в Октябрьском районном суде Петербурга пройдет первое заседание по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Соколов с большой вероятностью будет присутствовать на заседании дистанционно, сообщил адвокат историка Александр Почуев.

Суд над историком Соколовым начнется в ближайшие две недели

Сейчас Соколов находится в Москве в Бутырке. И варианты его этапирования в Петербург пока не обсуждаются. На этом основании Почуев полагает, что на заседании будет использована видеосвязь.

Известно, что обсуждать будут продление меры пресечения для историка. Тем не менее, Почуев полагает, что в последней части заседания может быть объявлена дата рассмотрения дело по существу. Расследование по делу Соколова завершено, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.

Напомним, историк Олег Соколов обвиняется в том, что в начале ноября он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, а потом расчленил ее тело и выбросил в Мойку. Сам Соколов объяснил случившееся личными мотивами. Следствие квалифицировало преступление как бытовое.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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