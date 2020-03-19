Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова

Обвинительный акт по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки, утвержден Генпрокурой России. Об этом сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

По словам защитника, в заключении сказано, что убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко было совершено на почве взаимной ревности. Само преступление признано бытовым.

В качестве смягчающих обстоятельств названо то, что у Соколова есть двое детей. А отягчающим фактом стало то, что Соколов использовал оружие и боеприпасы.

Таким образом дело может быть передано в суд.

Также адвокат Почуев отмечает, что фактов особой жестокости и надругательств над телом не установлено. Напомним, Анастасия Ещенко вначале была расстреляна, затем ее тело было расчленено и выброшено в реку Мойку в центре Петербурга.