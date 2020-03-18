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18.03.2020 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело об убийстве аспирантки историком Соколовым направлено в Генпрокуратуру

Текст: Вера Черенева

Расследование уголовного дела об убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко своим научным руководителем историком Олегом Соколовым завершено. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру, сообщает Следственный комитет России.

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В ведомстве отмечают, что Соколову предъявлено обвинение по двум статьям: убийство и незаконное приобретение и хранение оружия. Сам Соколов признал свою вину.

Напомним, убийство произошло в квартире историка на набережной реки Мойки в самом центре Петербурга. По предварительным данным после конфликта, возникшего на личной почве историк Олег Соколов расстрелял аспирантку. Затем, когда девушка скончалась, он расчленил ее тело и по частям стал сбрасывать в реку. Ученого задержали с поличным при попытке выкинуть останки.

Сам историк еще при первом общении со следователями не стал отрицать своей причастности. Экспертиза показала, что Соколов вменяем. Правда, адвокат историка пытался инициировать повторную экспертизу, но она так и не состоялась.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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