Расчленившему аспирантку историку Соколову предъявили новое обвинение

Историку Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

Почуев отметил, что Соколов сам сообщил следователям о хранившемся у него нелегально мелкоколиберном обрезе и патронах к нему.

Напомним, известный историк Олег Соколов был задержан при попытке выбросить в реку Мойку останки убитой аспирантки.

По предварительным данным, девушка была застрелена в ходе личного конфликта, затем историк расчленил тело аспирантки и стал по частям выбрасывать останки в реку.

Экспертиза признала Соколова вменяемым, впрочем сторона защиты ранее заявила о желании инициировать повторную экспертизу.