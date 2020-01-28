Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, которые обследовали историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, пришли к выводу, что обвиняемый вменяем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Напомним, известному историку Олегу Соколову вменяют страшное преступление - убийство и расчленение 24-летней девушки. Останки погибшей нашли в Мойке, недалеко от дома, где жил ученый. Причем, сам Соколов вину признал и объяснил преступление личными мотивами - с убитой его связывали романтические отношения.

Стоит отметить, что сам Соколов преподавал в вузе, писал книги и активно участвовал в мероприятиях по военно-исторической реконструкции. Сейчас Соколов находится в Бутырке. Но в ближайшее время его могут вернуть в "Кресты".

Экспертиза была завершена на днях. Адвокаты получили к ней доступ только сейчас. Ранее защитник Соколова не исключал, что будет ходатайствовать о повторной экспертизе.