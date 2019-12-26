В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

В реке Мойке в центре Петербурга найдены человеческие останки. С большой вероятностью они могут принадлежать Анастасии Ещенко, 24-летней аспирантке СПбГУ, которая была убита и расчленена доцентом вуза Олегом Соколовым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Александру Бакшееву, адвоката матери погибшей девушки.

Чтобы установить принадлежность останков, будет проведена экспертиза.

Напомним, 9 ноября в Петербурге на набережной Мойки был задержан Олег Соколов, известный историк. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко.

Соколов признался в убийстве и расчленении девушки. Преступление он объяснил личными мотивами.

Тело девушки несколько дней искали водолазы. Часть останков была обнаружена в Мойке, рядом с домом ученого, часть - в Екатериногофке, это река в Кировском районе Петербурга, сообщающаяся с Мойкой.

Но тем не менее, часть останков так и не была обнаружена. Поисковую операцию прекратили в конце ноября. Девушку хоронили в закрытом гробу.

Историк Соколов сейчас проходит психиатрическую экспертизу. Вопрос, который задают себе многие, - понимал ли ученый, что он делает.