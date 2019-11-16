В кубанской станице похоронили убитую аспирантку СП6ГУ

Жители кубанской станицы Старовеличковской простились с убитой в Петербурге 24-летней Анастасией Ещенко.

Тело аспирантки СП6ГУ, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, родители накануне привезли из Санкт-Петербурга в Краснодарский край в закрытом гробу.

По желанию родственников девушку похоронили в ее родной станице Старовеличковской Калининского района, где Настя родилась, выросла и закончила с отличием местную школу.

Отпевание проходило в местном Свято-Троицком храме, а похоронили девушку на здешнем погосте. На отпевании присутствовали глава Калининского района и начальник райотдела МВД, где за работу с личным составом отвечает мама Анастасии, подполковники полиции.

Земляки погибшей аспирантки в шоке от случившейся трагедии. Кубанские станичники говорят, что Настя была талантливым, добрым, искренним человеком и надеются, что ее убийца будет наказан по всей строгости закона.

Напомним, Анастасия Ещенко погибла в Петербурге в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, 64-летний бывший доцент кафедры исторического факультета СП6ГУ Олег Соколов четыре раза выстрелил в девушку, а на следующий день по частям выбросил тело погибшей в Мойку, на берегу которой проживал.

Ученый упал в воду, когда пытался избавиться от тела. 11 ноября суд арестовал Соколова, а накануне его перевели из изолятора временного содержания в СИЗО. Обвиняемого определили в "Кресты 1", но пока он будет находиться на карантине.