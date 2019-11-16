На Кубани началось прощание с убитой в Петербурге аспиранткой

В церкви станицы Старовеличковской Краснодарского края началось отпевание убитой в Санкт-Петербурге аспирантки Анастасии Ещенко. Запись траурной церемонии прощания появилась в Сети.

Проститься с 24-летней девушкой пришли ее родные и близкие, а также десятки местных жителей. После отпевания гроб с останками погибшей перенесут на кладбище, где состоится погребение.

Ранее стало известно, что родители убитой приняли решение похоронить ее на родине. Анастасия Ещенко была убита в ночь на 8 ноября в Петербурге. Историка Олега Соколова, с которым у аспирантки был роман, задержали при попытке избавиться от тела: мужчина упал в реку, а когда его достали, то обнаружили у него в рюкзаке женские руки. 11 ноября суд арестовал историка. Свою вину в убийстве он признал. Накануне Соколова перевели из изолятора временного содержания в СИЗО.