Историк Соколов показал, как убивал аспирантку

Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, показал на следственном эксперименте, как совершал преступление. На набережную Мойки его доставили в каске и бронежилете, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

По данным информационного агентства, защитная амуниция обусловлена соображениями безопасности. На следственном эксперименте использовался манекен. Часть действий проводилась в квартире, часть на набережной. По данным следствия, останки девушки историк выбрасывал в реку Мойку.

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу "РГ" сообщили, что не комментируют характер следственных действий.

Напомним, дело Олега Соколова всколыхнуло страну. Историка, бывшего доцента кафедры Нового и новейшего времени СПбГУ Олега Соколова, обвиняют в убийстве и расчленении тела своей аспирантки Анастасии Ещенко. Останки девушки были выброшены в реку Мойку.

Сам Соколов признался в убийстве и объяснил его личными мотивами, у преподавателя была с девушкой любовная связь.

Сейчас Соколов арестован. В Петербург прибыли родители девушки, они опознали свою дочь. Девушка будет похоронена на кладбище у родной станицы на Кубани.