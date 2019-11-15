Убитую историком аспирантку похоронят в родной станице на Кубани

Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят завтра в ее родной станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Евгений Тарасенко.

"В течение часа-двух они прилетают сюда, родители с Настей, а завтра в 11 часов отпевают в церкви, а затем будут похороны. На каком кладбище, мы не знаем. Я сейчас с Олегом Ивановичем (прим.ред. - отцом убитой) разговаривал, он говорит: дождемся приезда… После отпевания будут похороны в нашей станице", - сказал он.

Также Тарасенко добавил, что эту информацию ему подтвердили и в школе, где училась погибшая.

Как писала "РГ", Анастасия Ещенко окончила школу № 4 с золотой медалью. По итогам ЕГЭ-2012 девушка набрала 100 баллов по истории, 95 - по русскому языку - с такими прекрасными результатами она без труда поступила на исторический факультет СПбГУ.

По версии следствия, 7 ноября 63-летний Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь с 8 на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Ученого задержали по подозрению в убийстве.

Анастасия Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.

На суде Соколов признался в преступлении, мотивом которого назвал ссору с девушкой. Он находится под арестом до 8 января.