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11.11.2019 18:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Историк Соколов рассказал, зачем убил аспирантку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Кандидат исторических наук Олег Соколов, подозреваемый в убийстве своей 24-летней ученицы и соратницы, объяснил мотивы своего поступка. На заседании в Октябрьском районном суде, где ему избиралась мера пресечения, Соколов расплакался и намекнул, что девушка сама его довела.

- Я в жизни никогда не видел такой агрессии. Нападение с ножом это что-то невообразимое, дальше будет разбираться следствие. В моей жизни никогда ничего подобного не случалось. Девушка, которая казалась мне просто идеальным созданием, она постепенно превратилась в существо из страшной сказки, - ответил Соколов на вопрос судьи о мотивах своего поступка.

Соколов заявил, что они с Анастасией Ещенко собирались пожениться, но девушка стала плохо относиться к детям мужчины от предыдущего брака. Известно, что историк был несколько раз женат. Несовершеннолетние дети живут с его бывшей женой.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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Адвокат Соколова, президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельдин и партнеры" Александр Почуев, попросил судью не допрашивать Соколова. Но больше вопросов у судьи и не было.

Ранее сам Почуев просил провести заседание суда в закрытом режиме. Тем не менее, прессу пустили в зал. На вопросы журналистов Соколов отвечать не захотел.

Когда судья зачитывала ему то, что произошло с 24-летней Анастасией Ещенко, Соколов плакал. Когда подозреваемый стал биться головой о стены, судья объявила минутный перерыв.

Случившееся с девушкой, вызывает шок. 7 ноября она была застрелена четырьмя выстрелами. Двое суток спустя Олег Соколов, доцент СПбГУ, один из известнейших и авторитетных специалистов по истории Франции, по версии следствия, распилил тело девушки и начал выбрасывать останки в реку Мойку.

В момент задержания сам Соколов был пьян. Ему вменяют убийство, хотя ранее появлялись слухи, что защита намерена добиться переквалификации дела на убийство в состоянии аффекта. Наказание по этой статье мягкой, в ряде случаев допускается даже не лишение свободы, а исправительные работы.

Час назад Октябрьский районный суд Петербурга принял решение заключить Соколова под стражу до 8 января. Сам Соколов не возражал против этой меры пресечения. Тем не менее защита намерена добиваться домашнего ареста.

Тем не менее, до 8 января Соколов пробудет под стражей.

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