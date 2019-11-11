Суд арестовал историка Соколова, обвиняемого в убийства аспирантки СПбГУ

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову, который подозревается в убийстве и расчленении своей ученицы и выпускницы.

Ближайшие два месяца мужчина проведет в изоляторе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Стоит отметить, что арест ученого был вполне ожидаем, как для следователей, так и для стороны защиты. В Следственном комитете Петербурга изначально не скрывали, что ввиду тяжести деяния, которое инкриминируется Соколову, следствие будет выступать за заключение подозреваемого под стражу.

Не питал иллюзий и адвокат ученого, президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельдин и партнеры" Александр Почуев. Ранее в беседе с корреспондентом "РГ" Почуев отмечал, что в отношении подозреваемых в преступлениях особой тяжести практически всегда избирается мера пресечения в виде ареста.

Судебное заседание должно было начаться в 13.00, но было перенесено на два часа. Соколов от общения с прессой отказался. Адвокат ученого выступал за то, чтобы заседание велось в закрытом режиме. Но суд не согласился с этим доводом. Прессу пустили в зал.

Пока судья зачитывала обстоятельства произошедшего, Соколов плакал и закрывал лицо руками. Из-за истерики ученого судья даже объявляла перерыв. Уже установлено, что девушка была убита четырьмя выстрелами.

Сам Соколов накануне признался в совершенном преступлении во время допроса, днем ранее он оформил явку с повинной и воспользовался правом не свидетельствовать против себя. На самом судебном заседании он отказался от общения с прессой, но отметил, что раскаивается в содеянном.

Напомним, 9 ноября Соколов был задержан после того как в его рюкзаке нашли две отрубленные женские руки. Ученый был пьян. В квартире у известного специалиста по изучению истории Франции нашли другие части тела. По предварительным данным, погибшая - его 24-летняя ученица и сподвижница. В отношении ученого возбуждено уголовное дело по статье "убийство".