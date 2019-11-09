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09.11.2019 19:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Что известно об убийстве девушки преподавателем в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В центре Петербурга убита 24-летняя девушка. Подозреваемый - доцент СПбГУ Олег Соколов, известный специалист по истории Франции начала XIX века. Погибшая - его ученица и возлюбленная. Рассказываем все, что известно на данный момент об этом страшном деле.

Спасение на Мойке

Ранним утром прохожие, которым довелось гулять по набережной реки Мойки заметили тонущего человека. Его достали из воды. Пожилой мужчина насквозь промок. Но из открытого рюкзака выпало нечто, напоминающее женскую руку.

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Впоследствии Следственный комитет по Санкт-Петербургу сообщит в релизе, что у мужчины в рюкзаке лежали две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет.

Мужчину на "скорой" доставили в больницу. Под контролем сотрудников правоохранительных органов. Личность мужчины установили тут же - это был Олег Соколов, доцент кафедры истории Нового и новейшего времени СПбГУ.

В его квартиру на набережной Мойки сразу же пришли следователи. В одной из комнат они обнаружили останки убитой девушки.

Следствие

Личность погибшей установлена пока только предварительно. Чтобы официально подтвердить версии следствия, необходимы экспертизы. Но, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, убитая - это выпускница СПбГУ и соратница Соколова. Ей было 24 года. С 63-летним ученым ее связывал не только интерес к истории наполеоновской Франции, но и нечто большее.

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По факту убийства Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело. Сам Олег Соколов задержан, его допрашивают. Следствие выясняет мотивы случившегося и все обстоятельства. Соколов, по данным РИА Новости, своей причастности к случившемуся не отрицает.

"Интерфакс" со ссылкой на свои источники сообщает, что ученый в момент задержания был пьян, а в Мойку упал случайно, когда пытался избавиться от частей тела возлюбленной.

Личность Соколова

Новость о случившемся произвела эффект разорвавшейся бомбы. Известный ученый, автор монографий и многочисленных научных статей, Кавалер ордена Почетного легиона, один из основателей движения реконструкторов России. Это все про Олега Соколова.

- Если бы меня послушали, человек, скорее всего, был бы жив, - заявил Евгений Панасенков, один из самых ярых оппонентов Соколова.

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Несколько лет назад Панасенков обвинил Соколова в плагиате. Соколов в свою очередь раскритиковал научную деятельность Панасенкова. Этот спор вылился за рамки исторической среды. Стороны свободно переходили на личности.

Сейчас Панасенков заявляет, что неоднократно обращался к руководству вуза принять меры в отношении Соколова. Ученый утверждает: Соколов всегда казался ему опасным человеком.

В СПбГУ ход следствия и личность Соколова не комментируют. В вузе признаются: случившееся стало для всех шоком.

Тем не менее, на сайте университета есть небольшое сообщение, которое может немного пролить свет на личность Олега Соколова. В апреле 2018 года его поведение обсуждалось на этической комиссии вуза. Весной прошлого года доцент читал открытую лекцию и один из слушателей задал ему неудобный вопрос. Ответ он получил в оскорбительных терминах и сам не постеснялся в выражениях. После этого два парня крепкого сложения, которые являлись сторонниками исторической концепции Соколова силой вывели оппонента из аудитории. Впоследствии появились сообщения, что молодой человек был избит. Комиссия по этике пришла к выводу, что неудобный вопрос был частью спланированной акции оппонентов Соколова, но и сам доцент повел себя неэтично.

Что будет дальше?

Этот вопрос задают себе не только следователи, которые допрашивают Соколова, но и многочисленные любители исторической реконструкции. Соколов был величиной в их среде, его называли Маэстро.

- Чудовищная ситуация. Человек, который многих мотивировал изучать Наполеоновскую эпоху, выступал с очень страстными лекциями, доступно и понятно объяснял эпоху... делает такие ужасные вещи. Это трагедия не только в высшем историческом образовании, но и в военно-исторической реконструкции, - написал любитель военно-исторической реконструкции Никита Филиппов в профильной группе, объединяющей сторонников Соколова.

Между тем сам Соколов в ближайшее время предстанет перед судом. Ему будут определять меру пресечения. В Следственном комитете по Санкт-Петербургу не скрывают, что будут настаивать на аресте.

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