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09.11.2019 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге ученого задержали за убийство с расчленением

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет Санкт-Петербурга заявил о задержании известного историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины. В ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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В региональном СК не скрывают, что сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

Параллельно следователи выясняют детали этой страшной истории.

Напомним, сегодня утром из реки Мойки, это самый центр Петербурга, был спасен 63-летний мужчина. При нем был рюкзак, а в рюкзаке находились две отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Спасенный мужчина оказался доцентом кафедры истории Нового и новейшего времени СПбГУ Олегом Соколовым. Пока ученому врачи оказывали первую помощь врачи в связи с полученным переохлаждением, в квартиру к историку пришли сотрудники правоохранительных органов. Дома у исследователя были обнаружены останки погибшей женщины.

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