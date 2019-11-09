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09.11.2019 15:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В расчленении девушки в Петербурге заподозрили известного историка

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Игорь Катаев/ РИА Новости Фото: Игорь Катаев/ РИА Новости
Фото: Игорь Катаев/ РИА Новости

В убийстве девушки, останки которой были найдены сегодня утром в рюкзаке, заподозрили известного петербургского историка Олега Соколова. Сам он сейчас находится в больнице с диагнозом "переохлаждение" и общается со следователями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Напомним, сегодня утром в центре Петербурга из реки Мойки спасли 63-летнего мужчину. В его рюкзаке были обнаружены две отрубленные женские руки. Также в рюкзаке лежал травматический пистолет.

В квартиру пострадавшего незамедлительно прибыли полицейские. Они нашли там останки погибшей женщины.

Чуть не утонувший мужчина - это Олег Соколов, доцент кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ, один из признанных специалистов по изучению истории Франции начала XIX века и личности Наполеона Бонапарта. В университете он читал лекции по Новому и новейшему времени, истории международных отношений, исторической географии и истории военного искусства.

По данным ТАСС, в вузе шокированы случившимся.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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