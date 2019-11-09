Стала известна личность девушки, убитой ученым в Петербурге

Следователи предварительно установили личность девушки, расчлененное тело которой нашли в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова. С большой вероятностью, это была выпускница вуза, которую связывали с преподавателем романтические отношения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, 24-летняя девушка была сподвижницей ученого, они вместе изучали историю Франции и писали научные статьи.

Напомним, сегодня утром преподавателя вуза спасли из реки Мойки. В рюкзаке 63-летнего ученого нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Ученый, по данным "Интерфакса", был пьян.

В квартире у Соколова нашли останки погибшей девушки и пилу. Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время ведомство намерено предъявить мужчине обвинение и ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Олег Соколов известен как один из крупнейших специалистов в стране по истории Франции времен Наполеона. В СПбГУ он читал лекции об этом периоде. Также исследователь активно занимался исторической реконструкцией.