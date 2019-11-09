Подозреваемый в убийстве ученицы историк оформил явку с повинной

Доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве 24-летней девушки и расчленении ее тела, оформил явку с повинной. Информацию об этом подтвердил "РГ" адвокат Соколова Александр Почулин.

Почулин сообщил, что позиция у его подзащитного признательная, но подробности дела раскрывать не стал, сославшись на тайну следствия.

Напомним, сегодня утром преподаватель чуть не утонул в Мойке. Когда его спасли, в рюкзаке ученого нашли отчленненные женские руки. В квартире Соколова на Набережной Мойки обнаружены человеческие останки.

По предварительным данным, погибшая - 24-летняя ученица и сподвижница исследователя, с ученым девушку связывали романтические отошения.

По словам Александра Почулина, меру пресечения Соколову, скорее всего, будут избирать в понедельник, 11 ноября.

-У нас нет иллюзий по этому вопросу, преступление, в совершении которого подозревается мой подзащитный, очень тяжелое и очевидно, что мера пресечения так и или иначе будет связана с изоляцией от общества, - сказал адвокат и отметил, что учитывая личность Соколова, сторона защиты будет выступать за домашний арест.