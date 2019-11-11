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11.11.2019 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обнародовано видео из квартиры историка Соколова после убийства ученицы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет России обнародовал кадры оперативного видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, а также записи камер видеонаблюдения. Напомним, известный историк подозревается в убийстве и расчленении своей аспирантки, сам ученый не отрицает своей вины.

На обнародованных записях камер видеонаблюдения видно, как под покровом ночи человек, очень похожий на Олега Соколова, выбрасывает в реку Мойку какой-то пакет. Через три дня пакет найдут в реке Екатериногофке, куда его отнесет течением. Внутри будет обнаружено туловище убитой девушки.

Фото: iStock
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Показаны кадры и из квартиры Соколова. Ученый увлекался Наполеоникой - это направление, изучающее жизнь и деятельность Наполеона Бонопарта. Бюст французского полководца стоял в квартире ученого на видном месте. А еще у него имелась коллекция оружия и мундиров.

Погибшая Анастасия Ещенко полностью разделяла интерес Соколова к истории Франции и личности Наполеона. На суде Соколов признался, что их связывали не только рабочие отношения, они собирались пожениться.

Тем не менее, 7 ноября Соколов застрелил девушку, расчленил ее тело и стал от него избавляться, выбрасывая в Мойку. На суде ученый плакал, закрывал лицо руками.

Ближайшие два месяца Соколов проведет под арестом. Мать погибшей девушки со вчерашнего дня находится в Петербурге. Женщине предстоит страшная процедура опознания останков дочери. С матерью погибшей все время находятся психологи.

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