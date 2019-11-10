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10.11.2019 19:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Известный историк признался в убийстве аспирантки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге завершился допрос доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве девушки в своей квартире.

Как сообщил "РГ" адвокат Соколова президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельдин и партнеры" Александр Почуев, позиция его подзащитного остается признательной. Накануне подозреваемый оформил явку с повинной.

Фото: iStock
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Сам допрос занял около часа. Соколов не отрицал своей вины, но воспользовался правом не свидетельствовать против себя.

Ночь он проведет в изоляторе. Ранее ученый находился в Мариинской больнице с диагнозом "Переохлаждение". Это последствия нахождения в реке Мойке, откуда Соколова вытащили прохожие.

Тем не менее, сейчас состояние ученого не вызывает опасений у врачей. Хотя адвокат говорит, что его подзащитный находится в стрессовом состоянии.

11 ноября суд будет избирать меру пресечения. Следственный комитет Петербурга намерен добиваться ареста Соколова. Александр Почуев говорит, что это более чем вероятно, поскольку вменяемое Соколову преступление слишком серьезно.

Напомним, накануне один из крупнейших исследователей истории Франции начала XIX века был задержан после того, как в его рюкзаке обнаружили отрубленные женские руки. В квартире у ученого нашли другие части тела погибшей женщины. По предварительным данным, убитая - это 24-летняя ученица и сподвижница ученого, которая работала с преподавателем на одной кафедре и училась в аспирантуре.

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