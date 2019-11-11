В реке Петербурга нашли фрагменты тела аспирантки

В Петербурге в Кировском районе в реке обнаружены фрагменты тела 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которая погибла от рук своего научного руководителя доцента СПбГУ Олега Соколова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах Петербурга.

Туловище погибшей девушки находилось в пакете.

Поиски фрагментов тела девушки продолжаются третий день. Так, бригада водолазов до сих пор работает на Мойке возле дома №82, где жил доцент.

Установлено, что девушка была убита четырьмя выстрелами. Далее ее тело было расчленено.

Доцент Соколов признался в убийстве. В данный момент Санкт-Петербургский городской суд избирает ему меру пресечения. Адвокат ходатайствует о домашнем аресте, сам Соколов просит заключить его под стражу. Во время судебного заседания пришлось даже объявить перерыв, поскольку историк расплакался, услышав предъявленные ему обвинения и перечисление того, что произошло с телом несчастной девушки.