Защита доцента СПбГУ попросит отпустить его под домашний арест

Доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы, попросят отпустить под домашний арест. Об этом сообщил адвокат ученого, президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельдин и партнеры" Александр Почуев.

"Защита планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - отметил Почуев.

Но в то же время известно, что следствие намерено добиваться заключения ученого под стражу ввиду характера деяния, которое ему инкриминируется. В ближайшие минуты Санкт-Петербургский городской суд будет избирать 63-летнему Олегу Соколову меру пресечения на период следствия.

Напомним, 9 ноября известный специалист по истории Франции, один из родоначальников ролевого движения в России Олег Соколов был задержан после того, как в его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. Ученый был пьян. В квартире у известного специалиста по изучению истории Франции обнаружили другие части тела.

На реке Мойке третий день продолжаются поисковые работы. Следователи не исключают, что часть останков была выброшена в воды петербургской реки в самом центре города.

По предварительным данным, жертва - 24-летняя ученица и сподвижница ученого. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Сам ученый дал признательные показания.