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10.11.2019 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во время поисков останков убитой в Петербурге девушки найден череп

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В центре Петербурга на дне реки Мойки водолазы обнаружили человеческий череп. Поисковые работы велись с целью найти останки девушки, которая была убита в квартире доцента СПбГУ.

Фото: iStock
Что известно об убийстве девушки преподавателем в Петербурге

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, чтобы идентифицировать череп, назначена экспертиза. Но по предварительным оценкам специалистов, останки лежали на дне реки не один год.

Что послужило причиной гибели неизвестного, будет выясняться. Следственный комитет назначил проверку.

"Реки Петербурга могут хранить в себе множество ужасных тайн", - отметили в региональном СК.

Водолазы работают на участке Мойки возле дома №82, где жил доцент СПбГУ, один из ведущих специалистов по изучению наполеоновских войн Олег Соколов. Накануне его задержали за убийство своей ученицы и соратницы. Тело девушки было расчленено, в рюкзаке у преподавателя нашли руки погибшей. 

Как ранее сообщил "РГ" адвокат Соколова Александр Почуев, историк оформил явку с повинной.

 

 

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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