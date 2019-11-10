Во время поисков останков убитой в Петербурге девушки найден череп

В центре Петербурга на дне реки Мойки водолазы обнаружили человеческий череп. Поисковые работы велись с целью найти останки девушки, которая была убита в квартире доцента СПбГУ.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, чтобы идентифицировать череп, назначена экспертиза. Но по предварительным оценкам специалистов, останки лежали на дне реки не один год.

Что послужило причиной гибели неизвестного, будет выясняться. Следственный комитет назначил проверку.

"Реки Петербурга могут хранить в себе множество ужасных тайн", - отметили в региональном СК.

Водолазы работают на участке Мойки возле дома №82, где жил доцент СПбГУ, один из ведущих специалистов по изучению наполеоновских войн Олег Соколов. Накануне его задержали за убийство своей ученицы и соратницы. Тело девушки было расчленено, в рюкзаке у преподавателя нашли руки погибшей.

Как ранее сообщил "РГ" адвокат Соколова Александр Почуев, историк оформил явку с повинной.