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10.11.2019 21:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Изабель и чудовище

Страшное убийство в центре Петербурга
Текст: Вера Черенева, Анна Юркова (Санкт-Петербург - Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
На набережной реки Мойки, это самое сердце Петербурга, сейчас неспокойно. Здесь стоят машины экстренных служб, работают водолазы. Ищут страшное - части тела убитой девушки. В преступлении подозревают Олега Соколова, доцента СПбГУ, известного историка, кавалера ордена Почетного легиона, одного из основателей движения реконструкторов России. Сам ученый уже написал явку с повинной. В этой истории много вопросов. Главный из них: почему?
В движении реконструкторов погибшую аспирантку называли Изабель, а сам Соколов на реконструкции часто надевал костюм Наполеона. Фото: twitter.@_ushkuynik В движении реконструкторов погибшую аспирантку называли Изабель, а сам Соколов на реконструкции часто надевал костюм Наполеона. Фото: twitter.@_ushkuynik
В движении реконструкторов погибшую аспирантку называли Изабель, а сам Соколов на реконструкции часто надевал костюм Наполеона. Фото: twitter.@_ushkuynik

2 ноября Соколову рукоплескал исторический мир. Ученый выступал с докладом на Международном историческом форуме в Петербурге. Рассказывал про итальянскую кампанию Наполеона 1796-1797 годов. Именно тогда, по оценкам историков, произошло рождение Наполеона Бонапарта как полководца. Олег Соколов - признанный авторитет в Наполеонике - так называют направление, изучающее жизнь и деятельность французского полководца.

На этом же секционном заседании выступала ученица и соратница Соколова - 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко. Она рассказывала о несостоявшемся посольстве в Мадрид Репнина-Волконского и озвучивала результаты изучения ранее неизвестных источников по этой теме.

Фото: iStock
В Петербурге ученого задержали за убийство с расчленением

Неделю спустя в квартире Соколова нашли убитую девушку. Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, официально подтвердить личность погибшей сможет только экспертиза.

Ну, а если неофициально, то с большой долей вероятности погибшая - это та самая Анастасия Ещенко, которая также увлекалась историей Франции и участвовала в движении реконструкторов. Ее псевдоним в движении - Изабель. А самого Соколова, который часто надевал на реконструкции костюм Наполеона, поклонники называли Сир. 63-летнего Соколова с ученицей могли связывать не только научные интересы…

Тело погибшей было расчленено. И, как это ни чудовищно звучит, эксперты должны точно установить, что обнаруженные в квартире останки принадлежат одному человеку. Часть останков, а именно - две обрубленные по локоть руки, нашли в рюкзаке самого Соколова.

Прохожие заметили, что в реке Мойке тонет человек. Когда мужчину вытащили на берег, то из его рюкзака показалась отрубленная женская рука

Вообще все выяснилось случайно. Ранним утром 9 ноября прохожие заметили, что в реке Мойке тонет человек. Бросились спасать, вытащили на берег. Спасенным оказался нетрезвый пожилой мужчина. И на этом все бы и закончилось, мужчину бы отправили домой или доставили в больницу, да только из открытого рюкзака показалась отрубленная женская рука...

Соколова отправили отогреваться в Мариинскую больницу, а в квартиру ученого нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Там их ждала страшная находка. Правда, некоторые части тела обнаружить не удалось. Их сейчас ищут в Мойке бригады водолазов.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту убийства. Сам Соколов вечером 9 ноября оформил явку с повинной.

- Позиция моего подзащитного признательная, - сообщил "РГ" адвокат Соколова Александр Почуев, но подробности дела раскрывать не стал, сославшись на тайну следствия.

Не комментируют ход расследования и в СПбГУ. В университете признаются, что в шоке от случившегося. Накануне на истфаке на кафедре новой и новейшей истории, где работал Соколов, побывали следователи. В самом университете после случившегося заявили о формировании групп психологической поддержки. Первое занятие пройдет 11 ноября в корпусе на Менделеевской линии, 5, где, к слову, расположен исторический факультет вуза.

Это убийство произвело эффект разорвавшейся бомбы в научной среде. Когда стало известно, что Соколов задержан, историк Евгений Понасенков заявил, что ранее неоднократно предупреждал руководство вуза, что ученый может быть опасен. Сам Понасенков ранее обвинял Соколова в плагиате. А Соколов, в свою очередь, не стесняясь в выражениях, критиковал научную деятельность Понасенкова.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Родители убитой аспирантки прилетели в Петербург на опознание

Этот конфликт активно обсуждался в группах реконструкторов в соцсетях и на видеоблогах. В частности, Соколов регулярно выступал на канале Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин". В одном из последних интервью Соколов жаловался, что в его парадной неизвестные расписали стены и что ему поступают звонки с угрозами.

Сам Дмитрий Пучков историю с убийством не комментирует. "Давайте как всегда в подобных случаях подождем результатов следствия", - заявил он.

- Чудовищная ситуация. Человек, который многих мотивировал изучать Наполеоновскую эпоху, выступал с очень страстными лекциями, доступно и понятно объяснял эпоху, делает такие ужасные вещи. Это трагедия не только в высшем историческом образовании, но и в военно-исторической реконструкции, - написал любитель военно-исторической реконструкции Никита Филиппов в профильной группе, объединяющей сторонников Соколова.

Между тем Олега Соколова исключили из состава научного совета французского Института социальных, экономических и политических наук (ISSEP).

"Мы даже представить себе не могли, что этот человек, являвшийся преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета и приглашенным профессором Сорбоннского университета, награжденный орденом Почетного легиона, совершит такой отвратительный поступок. Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем наши искренние соболезнования семье погибшей, заверяя ее в нашей поддержке", - говорится в заявлении вуза.

Вчера утром в Санкт-Петербург из Краснодарского края приехала мать предполагаемой жертвы, от расчлененных останков которой пытался избавиться в Мойке профессор СПбГУ Олег Соколов. А Олег Ещенко - отец Анастасии - находится здесь уже с субботы.

Как стало известно, ее мама - 49-летняя Галина Ещенко - служит подполковником в отделении полиции Калининского района Кубани. По прибытии ее встретили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области. Они оказывают ей всю необходимую помощь - обеспечили транспортом и проживанием. Также с ней находится психолог.

По данным СМИ, предполагаемая жертва - аспирантка Анастасия Ещенко - родом из станицы Старовеличковская Калининского района Кубани. Здесь она окончила школу № 4 с золотой медалью. В департаменте образования района рассказали, что по итогам ЕГЭ-2012 девушка набрала 100 баллов по истории, 95 баллов по русскому языку - с такими прекрасными результатами она без труда поступила на исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.

Во время поисков останков убитой в Петербурге девушки найден череп

- Семья девушки живет в родной станице. Ее дедушка Сергей Иванович Ещенко всю жизнь посвятил футболу и тренерской работе. Его сын Олег продолжил дело - сейчас он преподает физкультуру в школе № 4, которую окончила Настя. У девушки есть младший брат Сергей, который серьезно занимается футболом - он учится в Академии ФК "Краснодар", является капитаном и вратарем юношеской сборной России. И конечно, новость о ее гибели для всех родных стала шоком. Отец Насти вылетел еще накануне вечером, в субботу, 9 ноября, в Северную столицу, когда весть разлетелась по всем телеканалам, - рассказал "РГ" близкий знакомый семьи.

Соколов в момент написания материала находился в изоляторе. Из Мариинской больницы его выписали накануне и следователи уже успели его допросить. 11 ноября суд изберет ему меру пресечения. В ближайшее время доценту назначат психиатрическую экспертизу. Это обычная процедура для такого рода преступлений.

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