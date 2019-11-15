Обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова отправили в "Кресты"

Петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей ученицы, аспирантки Анастасии Ещенко, перевели из изолятора временного содержания в СИЗО.

Как сообщил адвокат бывшего доцента СПбГУ Александр Почуев, Соколова определили в "Кресты 1", но пока он будет находиться на карантине. Затем историка переведут в общую камеру, с кем он будет там находиться, пока неизвестно.

Перевод произошел после проведенного сегодня следственного эксперимента, во время которого Соколов показал, как совершал преступление. Часть действий проводилась в квартире, часть - на набережной реки Мойки, где историк топил части расчлененного тела девушки. Для второй части эксперимента улицу пришлось перекрыть, а на Соколова надеть бронежилет и каску.

Напомним, Анастасия Ещенко была убита в ночь на 8 ноября. Олега Соколова, с которым ее связывал роман, задержали при попытке избавиться от тела: мужчина упал в реку, а когда его достали, то обнаружили у него в рюкзаке женские руки.

11 ноября суд арестовал историка. Вину Соколов признал.