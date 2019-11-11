Новости

Видео: SpaceX вывела на орбиту 60 спутников связи 20:41
Лукашенко возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене 20:38
В Дании "отметили" годовщину печально известной "Хрустальной ночи" 20:36
На юге Петербурга автобус насмерть сбил прохожего 20:30
Путин обсудил с Назарбаевым урегулирование на Украине 20:22
Химики научились превращать жидкие радиоактивные отходы в керамику 20:22
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки 20:02
Стали известны подробности прорыва сетей на заводе "Балтика" 19:47
Плюс 50 тысяч рублей. Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором 19:45
"Мосфильм" опубликовал снимки из архива личного фотографа Гитлера 19:30
Руководитель Национальной полиции Боливии покинул свой пост 19:25
Путин и Си Цзиньпин запустят "Силу Сибири" в декабре 19:23
Опрос: Растет число украинцев, негативно оценивающих изменения в стране 19:10
АвтоВАЗ начнет раздавать автомобили Lada 19:02
Премьер Антигуа и Барбуда потребовал от Гарварда компенсации за рабство 18:58
В Петербурге два человека пострадали при прорыве трубы на пивзаводе 18:54
Журналист Шварев заочно арестован по делу о вымогательстве 18:51
Гончаренко извинился за поведение в перерыве матча против "Сочи" 18:51
Историк Соколов рассказал, зачем убил аспирантку 18:45
В частном секторе Севастополя произошел крупный пожар 18:37
Актера из фильма "Маленькая Вера" похоронили в Москве 18:35
В СПбГУ заявили об увольнении доцента Соколова, убившего аспирантку 18:30
Здание Минэкономразвития в центре Москвы продано за 3 млрд рублей 18:27
Минпромторг: На каждой пятой АЗС обнаружен недолив бензина 18:21
Комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале назначена Тереза Мавика 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
11.11.2019 20:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко. Об этом сообщил адвокат Соколова, президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельдин и партнеры" Александр Почуев.

Соколова обвиняют по статье 105, часть 1 - "преднамеренное убийство". Ранее появились сообщения, что сторона защиты будет предпринимать попытки переквалифицировать обвинение на статью "убийство в состоянии аффекта". Но сейчас ни о каком аффекте речи пока не идет.

Фото: Ирина Яровикова/ТАСС
Обнародовано видео из квартиры историка Соколова после убийства ученицы

В ближайшее время начнется допрос Соколова.

Несколькими часами ранее Октябрьский районный суд Петербурга принял решение заключить мужчину под стражу до 8 января.

Напомним, именитому историку Олегу Соколову вменяют убийство и расчленение своей ученицы и соратницы. Сам Соколов признал свою вину и заявил на суде, что причиной убийства стала ссора.

Сегодня вечером в СПбГУ, где историк работал на кафедре Новой и новейшей истории, заявили о разрыве с Соколовым трудовых отношений. Академические часы, которые он вел, будут разделены между другими преподавателями.

Также Соколова исключили из состава научного совета французского Института социальных, экономических и политических наук (ISSEP).

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин провел совещание с членами правительства в Кремле
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Медведев поддержал создание реестра компаний-коррупционеров
Минкомсвязь назвала причины возможного роста тарифов мобильной связи
Песков озвучил число осужденных по космодрому Восточный