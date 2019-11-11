Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки

Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко. Об этом сообщил адвокат Соколова, президент Международной коллегии адвокатов "Почуев, Зельдин и партнеры" Александр Почуев.

Соколова обвиняют по статье 105, часть 1 - "преднамеренное убийство". Ранее появились сообщения, что сторона защиты будет предпринимать попытки переквалифицировать обвинение на статью "убийство в состоянии аффекта". Но сейчас ни о каком аффекте речи пока не идет.

В ближайшее время начнется допрос Соколова.

Несколькими часами ранее Октябрьский районный суд Петербурга принял решение заключить мужчину под стражу до 8 января.

Напомним, именитому историку Олегу Соколову вменяют убийство и расчленение своей ученицы и соратницы. Сам Соколов признал свою вину и заявил на суде, что причиной убийства стала ссора.

Сегодня вечером в СПбГУ, где историк работал на кафедре Новой и новейшей истории, заявили о разрыве с Соколовым трудовых отношений. Академические часы, которые он вел, будут разделены между другими преподавателями.

Также Соколова исключили из состава научного совета французского Института социальных, экономических и политических наук (ISSEP).