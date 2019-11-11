Новости

Опрос: Растет число украинцев, негативно оценивающих изменения в стране 19:10
АвтоВАЗ начнет раздавать автомобили Lada 19:02
Премьер Антигуа и Барбуда потребовал от Гарварда компенсации за рабство 18:58
В Петербурге два человека пострадали при прорыве трубы на пивзаводе 18:54
Журналист Шварев заочно арестован по делу о вымогательстве 18:51
Гончаренко извинился за поведение в перерыве матча против "Сочи" 18:51
Историк Соколов рассказал, зачем убил аспирантку 18:45
В частном секторе Севастополя произошел крупный пожар 18:37
Актера из фильма "Маленькая Вера" похоронили в Москве 18:35
В СПбГУ заявили об увольнении доцента Соколова, убившего аспирантку 18:30
Здание Минэкономразвития в центре Москвы продано за 3 млрд рублей 18:27
Минпромторг: На каждой пятой АЗС обнаружен недолив бензина 18:21
Комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале назначена Тереза Мавика 18:14
"Роскосмос" создаст в Крыму центр дистанционного зондирования Земли 18:11
В России могут ввести залог за "пьяную" езду 18:11
ВГТРК не подтвердила обстрел своих журналистов в ДНР 18:10
Обнародовано видео из квартиры историка Соколова после убийства ученицы 18:06
Lexus представит первый товарный электромобиль 18:01
Умер режиссер, сценарист сериала "Закон и порядок" Роман Хрущ 17:54
Защита намерена обжаловать арест историка Соколова 17:50
Астроном рассказал, как увидеть движение Меркурия по диску Солнца 17:38
Американцы назвали любимые фильмы, сериалы и актеров 2019 года 17:38
Найдены останки нового вида динозавров 17:33
В Кущевской вышла из комы бывшая жена члена ОПГ Цеповяза 17:33
Ушла из жизни нобелевский лауреат по литературе Элис Манро 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В каких регионах температура воздуха опустится ниже -40 градусов
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
В "РГ" обсудят качество дорог в регионах
11.11.2019 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В СПбГУ заявили об увольнении доцента Соколова, убившего аспирантку

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский университет распространил официальный комментарий по делу доцента Соколова, который подозревается в зверском убийстве аспирантки.

В комментарии, в частности, сказано, что университете шокирован этим чудовищным преступлением. В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Олегом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Суд арестовал историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ

Вместе с тем, в комментарии отмечается, что информация о том, будто ранее студенты жаловались руководству университета на рукоприкладство со стороны Соколова, не соответствует действительности. В ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, доцент Соколов регулярно получал положительные характеристики.

Что касается инцидента, возникшего на публичной лекции, в ходе которого доцент резко высказался в адрес одного из слушателей, то данная ситуация стала предметом рассмотрения Комиссии по этике СПбГУ, которая пришла к выводу о том, что преподаватель нарушил этические нормы, в связи с чем Соколов был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Санкт-Петербургский университет полностью поддерживает инициативы, высказанные депутатом Государственной Думы Евгением Марченко, о том, чтобы правоохранительные органы в обязательном порядке информировали руководство образовательных организаций (вузов, колледжей, школ и так далее) о случаях, когда их сотрудники были уличены в домашнем насилии, а также о восстановлении требования об обязательном предоставлении работниками образовательной сферы документов о состоянии психического здоровья.

Коллектив Санкт-Петербургского государственного университета выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Справка "РГ"

Олег Валерьевич Соколов - российский историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент.

Один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Участвовал в реконструкции на местах событий сражений Отечественной войны 1812 года, а также ряда зарубежных сражений наполеоновской эпохи.

В реке Петербурга нашли фрагменты тела аспирантки

Автор многочисленных статей по военной истории Европы XVII- начала XIX веков. В 1999 году опубликовал капитальное исследование "Армия Наполеона", переведённое на французский язык. В 2006 году выпустил в свет двухтомную монографию "Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799-1805 гг.". Один из консультантов исторических фильмов по эпохе Наполеона. Его научная и общественная деятельность была отмечена орденом Почетного легиона.

Президент Общероссийского Военно-исторического движения, член научного совета Российского военно-исторического общества. До последнего времени входил в состав научного совета Института социологических, экономических и политических наук в Лионе (Франция).

 

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле оценили шансы провести саммит в нормандском формате до конца года
Медведев поддержал создание реестра компаний-коррупционеров
Минкомсвязь назвала причины возможного роста тарифов мобильной связи
Песков озвучил число осужденных по космодрому Восточный
Nord Stream 2 AG начал арбитраж против Евросоюза