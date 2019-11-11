В СПбГУ заявили об увольнении доцента Соколова, убившего аспирантку

Санкт-Петербургский университет распространил официальный комментарий по делу доцента Соколова, который подозревается в зверском убийстве аспирантки.

В комментарии, в частности, сказано, что университете шокирован этим чудовищным преступлением. В связи со случившимся университет прекращает отношения с доцентом Олегом Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями.

Вместе с тем, в комментарии отмечается, что информация о том, будто ранее студенты жаловались руководству университета на рукоприкладство со стороны Соколова, не соответствует действительности. В ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, доцент Соколов регулярно получал положительные характеристики.

Что касается инцидента, возникшего на публичной лекции, в ходе которого доцент резко высказался в адрес одного из слушателей, то данная ситуация стала предметом рассмотрения Комиссии по этике СПбГУ, которая пришла к выводу о том, что преподаватель нарушил этические нормы, в связи с чем Соколов был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Санкт-Петербургский университет полностью поддерживает инициативы, высказанные депутатом Государственной Думы Евгением Марченко, о том, чтобы правоохранительные органы в обязательном порядке информировали руководство образовательных организаций (вузов, колледжей, школ и так далее) о случаях, когда их сотрудники были уличены в домашнем насилии, а также о восстановлении требования об обязательном предоставлении работниками образовательной сферы документов о состоянии психического здоровья.

Коллектив Санкт-Петербургского государственного университета выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Справка "РГ"

Олег Валерьевич Соколов - российский историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент.

Один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России. Участвовал в реконструкции на местах событий сражений Отечественной войны 1812 года, а также ряда зарубежных сражений наполеоновской эпохи.

Автор многочисленных статей по военной истории Европы XVII- начала XIX веков. В 1999 году опубликовал капитальное исследование "Армия Наполеона", переведённое на французский язык. В 2006 году выпустил в свет двухтомную монографию "Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799-1805 гг.". Один из консультантов исторических фильмов по эпохе Наполеона. Его научная и общественная деятельность была отмечена орденом Почетного легиона.

Президент Общероссийского Военно-исторического движения, член научного совета Российского военно-исторического общества. До последнего времени входил в состав научного совета Института социологических, экономических и политических наук в Лионе (Франция).