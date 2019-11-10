Подозреваемый в убийстве историк лишен членства в институте Франции

Находящийся во Франции Институт социальных, экономических и политических наук (Issep) исключил из состава научного совета российского историка Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей возлюбленной.

"Это отвратительный поступок. Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета", - заявил Марион Марешаль, возглавляющий данное учебное заведение.

Напомним, на этой неделе в Санкт-Петербурге была убита 24-летняя девушка. Подозреваемый - 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. Он задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Выясняются мотивы случившегося и все обстоятельства.