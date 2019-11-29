В Петербурге прекратили поиски останков жертвы историка Соколова

Водолазы завершили поиски останков 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве и расчленении которой обвиняют историка Олега Соколова. За три недели водолазы не смогли найти все останки девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Поиски останков девушки велись в реке Мойке, куда они сбрасывались, а также в ряде водоемов, которые с ней сообщаются. В частности, через несколько дней после убийства аспирантки пакет с фрагментами тела погибшей был обнаружен в реке Екатериногофке.

Напомним, убийство девушки произошло в квартире историка Соколова на набережной Мойке. Впоследствии ученый признался, что выстрелил в девушку четыре раза, а когда она скончалась, расчленил ее тело и по частям стал выбрасывать в реку. Историка задержали, когда он пытался выбросить руки погибшей.

Сейчас Соколов находится в "Крестах". Анастасию Ещенко похоронили в родной станице.