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29.11.2019 18:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге прекратили поиски останков жертвы историка Соколова

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Водолазы завершили поиски останков 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве и расчленении которой обвиняют историка Олега Соколова. За три недели водолазы не смогли найти все останки девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Историк Соколов оказался причастен к ЧП на фрегате, где погиб человек

Поиски останков девушки велись в реке Мойке, куда они сбрасывались, а также в ряде водоемов, которые с ней сообщаются. В частности, через несколько дней после убийства аспирантки пакет с фрагментами тела погибшей был обнаружен в реке Екатериногофке.

Напомним, убийство девушки произошло в квартире историка Соколова на набережной Мойке. Впоследствии ученый признался, что выстрелил в девушку четыре раза, а когда она скончалась, расчленил ее тело и по частям стал выбрасывать в реку. Историка задержали, когда он пытался выбросить руки погибшей.

Сейчас Соколов находится в "Крестах". Анастасию Ещенко похоронили в родной станице.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым
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