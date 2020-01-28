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28.01.2020 18:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Адвокат убившего аспирантку история Соколова попросит о новых экспертизах

Текст: Вера Черенева

Сторона защиты история Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, намерена добиваться новых экспертиз. Результатами психолого-психиатрической экспертизы, которая проводилась Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им.Сербского, сторона защиты не удовлетворена. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева.

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Ранее стало известно, что по результатам экспертизы, Соколов был признан вменяемым. Никаких психических расстройств у него не выявлено.

Информационное агентство приводит слова адвоката, что Соколов сейчас находится в подавленном состоянии.

Напомним, историку Олегу Соколову вменяют убийство и расчленение 24-летней аспирантки. Девушка была убита в квартире историка. Соколов признался в убийстве и расчленении, а на судебном заседании, где ему избирали меру пресечения, объяснил случившееся личными мотивами.

До своего ареста Соколов преподавал в вузе, выступал на научных конференциях и пользовался серьезным авторитетом в среде специалистов по изучению истории Франции времен Наполеона.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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