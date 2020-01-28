Адвокат убившего аспирантку история Соколова попросит о новых экспертизах

Сторона защиты история Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, намерена добиваться новых экспертиз. Результатами психолого-психиатрической экспертизы, которая проводилась Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им.Сербского, сторона защиты не удовлетворена. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева.

Ранее стало известно, что по результатам экспертизы, Соколов был признан вменяемым. Никаких психических расстройств у него не выявлено.

Информационное агентство приводит слова адвоката, что Соколов сейчас находится в подавленном состоянии.

Напомним, историку Олегу Соколову вменяют убийство и расчленение 24-летней аспирантки. Девушка была убита в квартире историка. Соколов признался в убийстве и расчленении, а на судебном заседании, где ему избирали меру пресечения, объяснил случившееся личными мотивами.

До своего ареста Соколов преподавал в вузе, выступал на научных конференциях и пользовался серьезным авторитетом в среде специалистов по изучению истории Франции времен Наполеона.