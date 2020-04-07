Белый медведь парализовал работу на мурманском судне

Белый медведь парализовал работу на мурманском транспортном судне "Арктик Спирит". Об этом сообщил пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта Алексей Бакуменко.

- В районе Шпицбергена белый медведь ловко забрался на палубу транспорта по кранцам и парализовал работу, - сообщил Алексей Бакуменко.

Очевидно, хищник пытался найти на борту судна рыбу, чувствуя ее запах. Члены экипажа, чтобы обезопасить себя, забрались на палубные надстройки.

Однако медведю не удалось найти на палубе еду. Он быстро покинул судно и уплыл по морю.