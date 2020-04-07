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07.04.2020 15:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Белый медведь парализовал работу на мурманском судне

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Белый медведь парализовал работу на мурманском транспортном судне "Арктик Спирит". Об этом сообщил пресс-секретарь Мурманского морского рыбного порта Алексей Бакуменко.

Фото: iStock
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- В районе Шпицбергена белый медведь ловко забрался на палубу транспорта по кранцам и парализовал работу, - сообщил Алексей Бакуменко.

Очевидно, хищник пытался найти на борту судна рыбу, чувствуя ее запах. Члены экипажа, чтобы обезопасить себя, забрались на палубные надстройки.

Однако медведю не удалось найти на палубе еду. Он быстро покинул судно и уплыл по морю.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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