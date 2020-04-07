Как волонтеры и предприниматели помогают людям перенести самоизоляцию

По всей России кипит работа волонтеров проекта #Мывместе. Пенсионерам, оказавшимся в самоизоляции на время угрозы COVID-19, добровольцы помогают с покупкой и доставкой продуктов и лекарств. В их ряды вступила и петербургский корреспондент "Российской газеты".

Волонтерские чаты оживают с раннего утра: координаторы выкладывают заявки, добровольцы их моментально разбирают. Читать рабочую переписку - сплошное удовольствие: "Две заявки - на Днепропетровской и Таврической улицах" - "Беру обе!" - "Ай! Не успел! Друг, поделись..." - Ладно, уступаю одну, бери Таврическую" - "Спасибо! Буду должен".

"Ребята, вы великолепны!"

Обращений много. Число волонтеров растет с каждым днем. Обязательная экипировка - медицинская маска, перчатки, жилет, бейдж с аккредитацией. Последний не только дает право передвигаться по городу, погрузившемуся в изоляцию, но и позволяет экономить на покупках. Некоторые магазины объявили акцию: волонтерам, приобретающим продукты для пенсионеров, делается скидка.

Бизнес вообще все активнее включается в акцию #Мывместе. Петербургская кондитерская фабрика выделила для пенсионеров зефир. А фирма микромобильного шеринга поделилась с волонтерами новенькими электросамокатами.

- Коронавирус серьезно ударил по нашему бизнесу. Ведь людей на улицах сейчас крайне мало, - объясняет гендиректор Евгений Мутовкин. - В прошлом году наш бизнес показал очень хорошие результаты, поэтому к нынешнему сезону мы заказали крупную партию усовершенствованных электросамокатов. Пришли они как раз перед началом коронавируса... В общем, сейчас у меня двести самокатов в обороте и полторы тысячи - простаивают. Поэтому мне совершенно не жаль дать их волонтерам для хорошего дела. Разумеется, мне тоже не нравится происходящее, и я хочу помочь тем, кому сейчас тяжело.

Одним из дополнительных испытаний для бабушек и дедушек, закрывшихся в своих квартирах, оказалась нехватка печатной информации. Поэтому в последние дни, выполняя заявки пенсионеров, я, кроме пакетов с продуктами и лекарствами, оставляю им экземпляры исторически популярного журнала "Родина". Все они - в индивидуальной упаковке, что особенно актуально сейчас, когда чистота попадающих в дом предметов жизненно важна.

В этом году "Родина" запустила спецпроект "Документы Победы". Вместе с толстым журналом выходит 24-страничное приложение, рассказывающее о малоизвестных фактах Великой Отечественной войны через призму архивных документов. Тема выпуска, который я разношу, как никакая другая близка петербуржцам-ленинградцам - продуктовые карточки.

Щуплая старушка в зеленой вязаной кофте разрывает упаковку журнала прямо на пороге, не дожидаясь моего ухода, и замирает.

- Хлебная карточка... Мое блокадное детство, - медленно произносит она. - Спасибо за заботу и за память.

Волонтерская работа непроста, но, возможно, еще тяжелее приходится координаторам проекта, которые практически круглосуточно обрабатывают заявки, созваниваются со стариками, делают отчеты и очень переживают за результат. Между тем почти все они - студенты-старшекурсники, которые помимо этой добровольной нагрузки должны дистанционно учиться.

- В первые дни лекции слушались фоновым шумом из-за кипящей работы за компьютером, ночи проходили за разгребанием кучи заявок о помощи, а их количество все росло, - рассказывает Валентина Узун, шестикурсница медицинского университета и координатор волонтеров по Василеостровскому району. - Цифры, цифры, цифры... Номера домов, квартир, названия улиц... И каждый номер - это не просто пятизначное число, это крик о помощи. За ним стоит лицо какой-нибудь милой старушки, которая не может купить продукты. В то же время наша работа необычайно воодушевляет. Столько людей, готовых помочь, неравнодушных, - это здорово! Они интересуются судьбой заявителей, узнают, не пришли ли новые известия "вот от этой бабушки", настойчиво дозваниваются до стариков, которые плохо слышат и медленно передвигаются, обходят по десять аптек в поисках нужных лекарств. Люди тратят свой бензин, хрупкие девочки тащат тяжелые пакеты на пятый этаж без лифта.

Волонтеры не жалеют свои внутренние ресурсы и время ради совершенно незнакомых людей, просто из желания помочь. И не жалуются. Удивительные люди!

Лента добра

Челябинск: тюльпаны к завтраку

Руководитель челябинской школы флористики "Цветочная палитра" Анна Оразбаева связалась с волонтерами, чтобы передавать пожилым людям букетики весенних цветов. Их доставляют вместе с купленными по заявкам продуктовыми наборами и специальным диетическим питанием для больных диабетом. Оказавшись в непростой ситуации из-за объявленного в регионе режима полной изоляции, предпринимательница решила помочь землякам скрасить быт совершенно бесплатно. "Мы получили большую партию голландских цветов, которую приобрели для семинара профессиональных флористов, - поясняет Анна. - Планам не суждено было сбыться, творческую мастерскую пришлось закрыть. И тогда я решила эти цветы отдать на благие цели". В одиночку за два дня Анна собрала несколько десятков маленьких букетов, нашла в интернете "горячую линию" волонтеров, выполняющих заявки пожилых людей на доставку продуктов, и предложила заехать к ней за первой партией "весеннего настроения".

Улан-Удэ: маршрутка для доктора

Отблагодарить врачей, для которых из-за распространения коронавирусной инфекции наступило непростое время, решил водитель маршрутного такси из Улан-Удэ Василий Пусный. Теперь, если пассажир сообщает ему, что он медик, деньги за проезд с него не берут. Объясняет, что решил сделать это, потому что сейчас врачам приходится часто ездить по домам, а служебные машины для них могут выделить не всегда. Так он хочет хотя бы немного им помочь. Тем более что именно его маршрут является одним из самых "медицинских" в городе. "Мы проезжаем мимо Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи и четвертой городской больницы", - поясняет Пусный. В салоне маршрутки мужчина повесил соответствующее объявление, а также выставил пост на своей странице в Instagram, в котором сообщил о благотворительной акции. Специально крупно показал номер машины, чтобы пассажиры точно знали, где введен бесплатный проезд. "Насчет других моих коллег сказать не могу, но уверен, что многие присоединятся к этой акции", - считает Василий. Водитель говорит, что предъявлять документы для подтверждения своих слов врачам не надо. Всем поверит на слово. Он уверен, что в его городе живут "честные люди и желающих прокатиться на халяву, пользуясь ситуацией, не будет". Кстати, Василий в Улан-Удэ известен как "поющий маршруточник". На своей странице он иногда размещает видео с исполнением различных песен. Так в конце ноября он повеселил земляков шуточным исполнением композиции "Зима", в которой изменил слова. В результате получилась история о зимней поездке в маршрутке.

Кубань: подайте крокодилу

В Краснодаре столичный передвижной цирк на воде через соцсети попросил горожан помочь закупить продукты для животных. Из-за пандемии коронавируса концерты пришлось перенести на майские праздники. А до этого времени труппа застряла на окраине города возле закрытого торгово-развлекательного центра без средств к существованию.

- У нас кошки, голуби, питон, крокодил. Самые большие любители покушать - два морских льва - за день съедают каждый по ведру свежей рыбы, - рассказал корреспонденту "РГ" директор аквашоу Александр Мясников. - И я очень благодарен людям, отозвавшимся на нашу беду: жители сами на личном транспорте подвозили к нам продукты, передавали средства, покупали билеты на будущие концерты.

Подготовили: Михаил Пинкус, Дина Непомнящая, Анна Юркова