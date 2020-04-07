КС РФ разъяснил норму закона о сведениях имущественного характера

В 2017 году он был принят на работу в Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора, однако спустя год уволен в связи с утратой доверия и даже внесен в соответствующий реестр. Нарушение, которое вменялось госслужащему в вину по результатам прокурорской проверки, заключалось в отсутствии сведений имущественного характера, которые Котяш обязан был предоставить при приеме на госслужбу.
Оспорить увольнение в судах общей юрисдикции не удалось. Котяш пытался указать на тот факт, что раз его все-таки приняли на госслужбу, то у работодателя на тот момент отсутствовали основания для отказа. Кроме того, рассматривать отсутствие декларации о доходах как дисциплинарный проступок закон позволяет только в отношении госслужащего, уже принятого на должность, а Котяш был только кандидатом.
КС напомнил, что госслужащие обладают особым правовым статусом, который влечет за собой как права и обязанности, так и ограничения и запреты. Установление таких правовых норм, как не раз отмечал КС, не может рассматриваться как нарушение статей 32 и 37 Конституции РФ. В то же время статья 54 Основного закона страны устанавливает ответственность гражданина только за деяния, которые на момент их совершения признавались правонарушением. То есть для Игоря Котяша как претендента на должность отсутствие декларации о доходах могло стать основанием для отказа в приеме на службу, но не основанием для увольнения.
В то же время в дальнейшем госслужащий обязан соблюдать требование закона о предоставлении декларации о доходах.
Дело Игоря Котяша подлежит пересмотру.