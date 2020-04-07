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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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КС РФ разъяснил норму закона о сведениях имущественного характера
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 75(8129)
Конституционный суд РФ возложил обязанность требовать декларацию о доходах государственных служащих на кадровые службы. Увольнение сотрудника за непредоставление таких сведений перед приемом на работу, если вопреки требованию закона он был назначен на должность, исключено, постановил КС РФ. Проверку положений Федерального закона "О государственной гражданской службе РФ" и закона о противодействии коррупции на соответствие Конституции РФ инициировал Игорь Котяш из Мурманска.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2017 году он был принят на работу в Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора, однако спустя год уволен в связи с утратой доверия и даже внесен в соответствующий реестр. Нарушение, которое вменялось госслужащему в вину по результатам прокурорской проверки, заключалось в отсутствии сведений имущественного характера, которые Котяш обязан был предоставить при приеме на госслужбу.

КС признал увольнение за нарушение присяги дисциплинарным взысканием

Оспорить увольнение в судах общей юрисдикции не удалось. Котяш пытался указать на тот факт, что раз его все-таки приняли на госслужбу, то у работодателя на тот момент отсутствовали основания для отказа. Кроме того, рассматривать отсутствие декларации о доходах как дисциплинарный проступок закон позволяет только в отношении госслужащего, уже принятого на должность, а Котяш был только кандидатом.

Конституция устанавливает ответственность только за деяния, которые на момент их совершения признавались правонарушением

КС напомнил, что госслужащие обладают особым правовым статусом, который влечет за собой как права и обязанности, так и ограничения и запреты. Установление таких правовых норм, как не раз отмечал КС, не может рассматриваться как нарушение статей 32 и 37 Конституции РФ. В то же время статья 54 Основного закона страны устанавливает ответственность гражданина только за деяния, которые на момент их совершения признавались правонарушением. То есть для Игоря Котяша как претендента на должность отсутствие декларации о доходах могло стать основанием для отказа в приеме на службу, но не основанием для увольнения.

В то же время в дальнейшем госслужащий обязан соблюдать требование закона о предоставлении декларации о доходах.

Дело Игоря Котяша подлежит пересмотру.

Власть Право Трудовое право Экономика Работа Охрана труда Судебная власть Конституционный суд Правительство Минприроды Росприроднадзор Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск Сведения о доходах чиновников

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