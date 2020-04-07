Можно ли минусы дистанционной работы превратить в плюсы

Режим самоизоляции во многом изменил привычную жизнь людей. Основная проблема, с которой сегодня сталкивается взрослое население трудоспособного возраста: как не сойти с ума, находясь на работе в удаленном доступе? Если учесть, что такое же дистанционное обучение введено у школьников и студентов, что малыши-детсадовцы круглосуточно находятся дома, лишенные возможности даже погулять во дворе, что родители-пенсионеры, запертые в четырех стенах своей квартиры, начинают хандрить или паниковать, ситуация для 30-50-летних и впрямь становится непростой.

Рецептами того, как справиться с ней с наименьшими потерями, поделились эксперты-психологи.

Главный специалист по медицине труда комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Веселова уверяет, что основным при работе на "удаленке" должно стать "правило зонирования". Причем касается это как территориального, так и временного "разделения зон".

- Важно научиться отделять свое рабочее место и рабочее время от места и времени досуга, - говорит Татьяна Веселова. - Даже если в маленькой квартире невозможно каждому члену семьи разойтись по комнатам, важно устроить каждому свой угол для работы. И четко соблюдать график: когда маму можно теребить вопросами и просьбами, а когда это строго запрещается.

Иначе получится как у одной из пользователей соцсетей, так описавшей свой режим работы на "удаленке": "Мам, помоги, моя нога застряла в машинке! Мама, спаси, машинка застряла у меня в волосах! Мама, не беспокойся: машинка на свободе, она едет у тебя по спине".

Находясь круглосуточно дома, трудно избежать соблазна сдвинуть свой привычный рабочий график. Однако ни в коем случае нельзя превращать "рабочий день" в "рабочую ночь", утверждают эксперты.

- Важно придерживаться прежнего режима дня, - подчеркивает Татьяна Веселова. - Вставать в тот же час по будильнику, как вы привыкли. Обедать и ужинать в то же самое время.

Строгий тайминг, четкие зоны работы и категорично установленные новые правила жизни - вот три кита, которые, по мнению Татьяны Веселовой, помогут справиться с новыми вызовами. Кстати, эти правила должны быть крепко усвоены всеми членами семьи. В том числе и пожилыми родственниками. Иначе у представителей старшего поколения зачастую возникает соблазн: раз сын или дочь дома, значит, их можно беспокоить звонками или просьбами в любое неурочное время. Нельзя! И разъяснить это надо четко и сразу.

Строгий тайминг, четкие зоны работы и категорично установленные новые правила жизни — вот три кита, которые помогут справиться с новыми вызовами

Эксперты советуют даже проводить в семьях, находящихся на "удаленке", своеобразные утренние и вечерние "планерки" на манер производственных. На них следует обсуждать планы на день и подводить итоги дня, обязательно фиксируясь на вопросах: что ты сегодня сделал полезного? Что сегодня случилось важного? Какую радость получил каждый из членов семьи? Какую радость сам доставил другим?

- Старшее поколение в силу психофизиологических особенностей возраста более тревожно, чем молодежь, - говорит ведущий научный сотрудник отделения геронтологии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Наталья Залуцкая. - Это надо понимать и нужно научить их включать рациональное мышление. Знаете, как говорят: тараканы могут пережить атомный взрыв, но умереть от удара газетой. Надо устроить общение со старшими родственниками так, чтобы минимизировать их панические настроения.

Что может этому способствовать? Четкая, как у молодых, структуризация дня.

Возвращение к любимому, но почему-либо забытому хобби. Ограничение просмотра тревожных сводок новостей. Переключение на приятные эмоции: телефонное общение с друзьями и знакомыми, обсуждение прочитанных книг, просмотренных фильмов: нельзя допустить, чтобы вся жизнь крутилась вокруг коронавируса, в центре событий всегда должен оставаться человек с его душевными и духовными запросами.

Елена Вакнин, профессор кафедры клинической психологии и психологической помощи РГПУ имени Герцена, напоминает:

- Комплекс мер само- и взаимопомощи в такой, как сейчас, ситуации всегда должен осуществляться на трех уровнях - телесном, душевном и духовном. Моряки говорят: "В шторм на корабле атеистов нет". Поэтому, помимо душевной поддержки и помощи продуктами и лекарствами, человеку в сложной обстановке необходима вера. Молитва, если мы ведем речь о воцерковленной личности. Обращение к высокому, к вере в то, что пандемия закончится, а жизнь будет продолжаться.

- Ну а если взрослые дети чувствуют, что психологические состояние их родителей выходит из-под контроля, необходимо вовремя обратиться к специалистам - в геронтологические центры, где есть служба экстренной помощи, к психологам и психиатрам, на телефоны доверия, - подчеркивает Наталья Залуцкая.

Чем обернется в будущем режим самоизоляции? Не станет ли наше общество более разобщенным, индивидуализированным, сориентированным на аутистический стиль жизни?

Эти вопросы кажутся экспертам неправомерными. По оценкам Натальи Залуцкой, наоборот: люди в обществе, уставшем от успехов тотальной цифровизации, пережив режим самоизоляции, охотнее будут ценить "мелочи" - поход в парикмахерскую, в

кафе-мороженое, встречу с друзьями в парке.

Кроме того, вынужденная изоляция побудит людей стать гуманнее, заботливее и внимательнее по отношению к тем, кто в силу своего здоровья вынужден находиться взаперти всегда: к лежачим инвалидам, другим маломобильным категориям граждан.

Отмечают эксперты и другие несомненные плюсы работы в удаленном режиме на самоизоляции: например, из ежедневной жизни исключается "транспортная усталость" (в условиях мегаполиса у многих работающих людей на дорогу уходит, как правило, два-три часа в сутки, сейчас это время можно добавить к досугу). Меняется "офисная картинка" - новый стиль работы освежает взгляд на привычные вещи, что уменьшает риск профессионального выгорания.

Наконец, неизбежный в домашних условиях более гибкий график труда провоцирует у работника и работодателя новые идеи и подходы.