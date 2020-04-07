Неравнодушные петербуржцы стали оплачивать старикам покупку продуктов

Заявки на покупку продуктов, поступающие к волонтерам, бывают радикально разными. Одни просят сыр и форель, другие - хлеба и макарон подешевле. За первых можно искренне порадоваться. Общение со вторыми надолго выбивает из колеи. По правилам, если старушка говорит, что денег совсем нет, а продукты в доме заканчивается, волонтер должен просто дать ей номер служб соцзащиты и сосредоточиться на выполнении других заказов. На практике это непросто даже чисто по-человечески.

"Бабушка, которой я позвонила по заявке, сказала, что ей хотя бы буханку черного хлеба и батон. Но денег нет и не будет до пенсии. Я, конечно, купила этот хлеб за свои деньги, мне не сложно. Но можно ли внести бабулю в какую-нибудь базу для более предметной помощи?" - подобных сообщений в волонтерских чатах десятки.

Недавно появились прекрасные новости - теперь волонтеры могут не перенаправлять к соцработникам тех, кто действительно нуждается, а помогать им сразу же. Благодаря спонсорской помощи у штаба теперь есть возможность компенсировать траты на покупку самых необходимых продуктов. И это даже лучше: пенсионеры получают не стандартные продуктовые наборы, а конкретно то, что им нужно.

- Это очень ценная поддержка. Стариков, которым не хватает денег на еду, очень много, и мы пытаемся помочь каждому, - говорит Милана Чанышева, координатор волонтеров по Центральному и Адмиралтейскому районам. - Спонсоры (это частные лица, просто неравнодушные люди) не ограничивают стоимость. Они считают, что лучше оплатить меньше чеков, но полностью, обеспечив пенсионера необходимым на ближайшее время. За сегодняшний день только в центре Петербурга оплатили покупку продуктов и лекарств для восьми человек.

Одну из таких заявок выполнял Владислав Фальцев, вступивший в ряды волонтеров совсем недавно.

- Это всего лишь вторая моя заявка. Увидел в волонтерском чате отметку, что адресат без денег, и сразу вызвался выполнять. Помогать таким людям нужно в первую очередь, - рассказывает Владислав. - В телефонном разговоре с пенсионером стало понятно, что это не маргинал, а дедушка, который действительно нуждается в помощи. Заказ был скромен: много зеленого чая, дешевый шоколад, хлеб, другие базовые продукты - всего на восемьсот с лишним рублей. Когда приехал передавать покупки, увидел седого дедушку - бедного, но отнюдь не опустившегося. Такая, знаете, интеллигентная нищета. Оказалось, что Евгений Семенович всю жизнь проработал учителем физики, получает минимальную пенсию. Как можно выжить на такие копейки - не представляю. В середине мая ему исполнится 75 лет - ровесник Победы... Отчитался координатору об исполнении заявки, в волонтерском штабе пообещали возместить мои траты по чеку, но, честно говоря, я на этом не настаиваю. Просто тогда спонсором Евгения Семеновича выступлю я сам.

Кстати

Инициативу по оплате продуктов и лекарств для пожилых людей, находящихся в самоизоляции, первыми проявили в петербургском хоккейном клубе "СКА". Хоккеисты начали со своих ветеранов - Игоря Щуркова, Евгения Волкова, Николая Манеева, Станислава Литовко и Павла Козлова, - затем через волонтерский штаб предложили помощь другим пенсионерам города. Таким образом было оплачено несколько заявок, поступивших на горячую линию проекта #Мывместе.