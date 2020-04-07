Более двухсот миллионов рублей льготники Новгородской области тратят на необходимые им лекарства в коммерческих аптеках. Региональные власти из года в год недофинансируют закупку положенных по закону лекарств, поэтому новгородцы покупают препараты за свои деньги. Потраченные средства удается вернуть не многим, и только через суд.

Сегодня в Новгородской области около 20 тысяч льготников, которых обязаны обеспечить бесплатными лекарствами за счет регионального бюджета. На медикаменты для них в 2020 году предусмотрено 260 миллионов рублей. Примерно столько же денег было и в прошлом году.

- Чтобы нам решить все проблемы с обеспечением всех граждан льготных категорий лекарствами, нужно средств в два раза больше, чем есть: в идеале более 500 миллионов, - рассказала о ситуации министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева. - Почему выделяется ежегодно недостаточно средств? Это я прокомментировать не могу.

В этом году сумма еще уменьшится. Останется около 190 миллионов рублей, потому что 70 миллионов потратят на лекарства для двух детей с орфанными (редкими) заболеваниями. Ситуацию могут исправить, увеличив статью расходов в региональном бюджете, но пока областная Дума такое предложение не обсуждала.

Сам региональный минздрав лекарства не выдает, а только закупает. Далее медикаменты уходят в пункты выдачи коммерческой компании. Для этого проводится конкурс и нанимается аптечная сеть, которая получает деньги за оказанную услугу.

Свое вознаграждение аптекари получают не в процентах от наличия или стоимости лекарств

- Схема работает следующим образом: мы не производим закупку препаратов, а только осуществляем услуги по обеспечению бесплатными лекарственными препаратами. Мы получаем, учитываем, храним, доставляем препараты в аптеки всех районов Новгородской области, - пояснил "РГ" генеральный директор аптечной сети Роман Тихонов. - Сколько и каких препаратов будет закуплено, решает новгородский минздрав. Они формируют потребности, проводят аукционы, закупают, а мы проверяем правильность рецептов и занимаемся отпуском этих лекарств.

Свое вознаграждение аптекари получают не в процентах от наличия или стоимости лекарств, а за общую работу, независимо от того, были препараты в наличии или минздрав их не закупил. Пункты выдачи и провизоры работают, а значит, услуга оказана и должна быть оплачена. Сумму контракта держат в тайне.

Но реально в аптечных пунктах выдачи льготных лекарств Новгородской области ни в январе, ни в феврале, ни в марте для многих больных не было выписанных врачами препаратов. В первую очередь страдают диабетики, онкобольные и новгородцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Последние годы минздрав Новгородской области, который должен исполнять закон и обеспечивать как лекарствами, так и изделиями медицинского назначения (это тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам), нас не слышит, - утверждает организатор "Новгородской диабетической ассоциации" Людмила Шкода. - Они делают все, чтобы выдавать препараты или расходники только после вмешательства прокуратуры или выигранного суда.

Ассоциация диабетиков на Новгородчине работала официально с 2012 по 2019 год, но сегодня активисты защищают права больных как неформальное и добровольное объединение. По их данным, в регионе около 1500 человек с диагнозом "диабет первого типа" и еще более 16 тысяч со вторым типом. Часть из них - региональные льготники, а часть - федеральные.

На покупку положенных и недоступных лекарств часто новгородцы тратят значительную часть личного бюджета. Например, при пенсии в 11 тысяч рублей больной сахарным диабетом вынужден отдавать около трех тысяч в месяц только за одно лекарство, и это не считая тест-полосок и других средств. Механизма и процедуры возврата потраченных средств, если покупать лекарства за свои деньги, в Новгородской области не существует. Единственный вариант - заявление в суд. И люди судятся. Но на это решаются единицы.

Для прокуратуры Новгородской области тема обеспечения льготными препаратами тоже больная. Поэтому разговаривать с корреспондентом "РГ" на эту тему в ведомстве отказались, но сообщили письмом: в период 2018-2020 годов прокуратурой в суды направлено 52 исковых заявления на общую сумму 48 тысяч рублей. Суммы исков различны. Например, в Старой Руссе - 3716 рублей, в Солецком районе - 2452 рубля, в Окуловском районе - порядка 1500 рублей.

Смотрим на реальные цифры. В наличии на лекарства для региональных льготников - около 190 миллионов рублей. По словам министра здравоохранения, нужно более 500 миллионов. Однако рецепты выписываются врачами. Льготники идут в пункты выдачи. Ждут. Потом тратят свои деньги в соседних аптеках. А потратить есть где. По словам Романа Тихонова, на Новгородчине сегодня работают две региональные аптечные сети и еще пять федеральных. Конкуренция на рынке очень жесткая.

- Взрослым региональным льготникам хуже, чем федеральным. Но даже федеральным не выдают расходники к инсулиновым помпам, с трудом можно получить тест-полоски. Практически ничего, - уверяет Людмила Шкода. - Мы, родители и взрослые на помпотерапии, за свои деньги покупаем положенное по закону бесплатно.

При этом узнавать о наличии или отсутствии льготного лекарства больные должны по старинке: лично обходить или обзванивать пункты выдачи препаратов. Никаких онлайнсервисов или справочной службы не существует. Компания, отвечающая за выдачу препаратов, не вкладывает средства в развитие онлайнсервисов для льготников, и по договору с правительством Новгородской области это не предусмотрено.

В итоге в выигрыше остаются аптечные сети: они получают, по разным оценкам, 150-250 миллионов рублей от льготников. Свою сумму по контракту получает и компания, выигравшая конкурс на выдачу льготных лекарств, даже если их нет в наличии.

Региональное правительство экономит сотни миллионов рублей, просто не выделяя из бюджета средства на закупку медицинских препаратов. И только пенсионеры и инвалиды Новгородчины тратят личные деньги на покупку положенных бесплатно и не полученных лекарств.