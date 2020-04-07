Совет Европы выступит партнером ключевой онлайн-сессии Петербургского международного юридического форума, посвященной обеспечению прав человека на карантине. Об этом сообщили в Министерстве юстиции России.

В этом году знаменитый Петербургский международный юридический форум пройдет в необычном формате: в режиме видеосвязи. Коррективы внесла пандемия. Поэтому форум назван "9, 1/2: "Законы коронавируса". То есть по обычному счету он должен был быть десятым, но в силу особого формата получается девятым с половиной.

Как рассказали в министерстве юстиции, в запланированной на 10 апреля 2020 года виртуальной пленарной сессии специального Петербургского международного юридического форума выступит Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

По данным ведомства, за три дня с момента объявления о проведении специального Петербургского международного юридического форума на него уже зарегистрировались почти 4000 участника из 57 стран мира. Форум будет посвящен актуальным юридическим вопросам развития экономики, общества и государства в условиях пандемии.

"Петербургский международный юридический форум давно стал авторитетной площадкой для профессионального диалога юристов разных стран, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - На обсуждение в рамках форума всегда выносились самые актуальные проблемы не только дня текущего, но и будущего. В этом плане форум часто работает на опережение. А итогом дискуссий становятся правовые решения, в том числе новые законы, принимаемые государствами. Так что встречи на форуме имеют практические последствия".

По его словам, сегодня человечество столкнулось с серьезным вызовом.

"Жесткие меры, которые принимаются правительствами разных стран, абсолютно оправданы, - подчеркивает Владимир Груздев. - Когда речь идет о спасении человеческих жизней, не бывает слишком высокой цены. Но нас, юристов, безусловно, волнует вопрос, как соблюсти баланс между защитой общества и защитой прав гражданина. Как показывают современные события, в условиях чрезвычайных ситуаций этот вопрос приобретает особую актуальность. Мы должны думать не только о том, как действовать сейчас, но и о том, как в будущем не допустить массового нарушения прав человека в ходе чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти".

Как рассказывают в минюсте, впервые на таком высоком уровне в нескольких десятках сессий форума будут обсуждаться вопросы действия положений международного, гражданского, финансового, банковского, административного, информационного, процессуального права на карантине, проблемы защиты прав граждан и бизнеса. Форум состоится 10 - 12 апреля.