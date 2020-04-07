Механизмы, позволяющие внедрять в жилых домах энергосберегающие технологии, на современном рынке ЖКХ Северо-Запада действуют по-прежнему слабо. По мнению экспертов, это связано с неэффективностью управления жильем: участники рынка не заинтересованы в конечной экономии ресурсов, ограничиваясь соблюдением своих корпоративных интересов. Тем временем, по мнению экспертов, потенциал энергосбережения в ЖКХ страны оценивается в 23 процента и сопоставим с этим показателем в промышленности. В ситуации разбирался корреспондент "РГ".

Экономить коммунальные ресурсы оказалось делом куда более сложным, чем представлялось до сих пор. Как ни странно, одним из самых ярких тому примеров можно считать Мурманскую область - арктический регион, более любых других нуждающийся в сбережении тепла, воды, газа и электроэнергии. До сих пор в Заполярье комплексные меры по энергосбережению внедрялись лишь в бюджетных учреждениях. Что касается жилфонда, то эта работа полноценно велась лишь в пяти-десяти процентах жилых домов, считает представитель некоммерческого партнерства "Паритет" Никита Мищук.

Пока не удалось сформировать систему, позволяющую объективно оценить отдачу от инвестиций, вложенных в энергосбережение. Этот вывод следует из "Государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации" за 2018 год, опубликованный 26 декабря 2019 года. Согласно ему, Мурманская область вошла в пятерку регионов-лидеров по инвестициям в энергосбережение и повышение энергоэффективности. На эти цели в регионе затрачено 1,4 процента валового регионального продукта (ВРП). Для сравнения: в Санкт-Петербурге этот показатель составил 0,5 процента, а лидером стала Калужская область (2,8 процента). При этом в Мурманской области доля светодиодных ламп в наружном освещении составляет 36 процентов (14-е место по России), а общедомовыми приборами учета тепла в Заполярье оборудованы 56 процентов домов (43-е место).

Как это ни парадоксально, потребление коммунальных ресурсов в Заполярье не снижается, а растет - даже с учетом того, что количество населения в Заполярье с каждым годом сокращается. В 2015 году один житель Кольского полуострова потратил на себя 65,6 кубометра воды, в 2017 году - 66,9 кубометра, сообщает в своей статье ведущий научный сотрудник лаборатории Центра физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН Николай Кузнецов. То же самое касается удельного расхода тепла в многоквартирных домах: в 2015 году он составил 0,22, а в 2017 году - 0,23 гигакалории на квадратный метр. Что касается потребления электроэнергии на общедомовые нужды, то оно выросло с 31,3 киловатт-часа на квадратный метр в 2015 году до 42 в 2017 году.

Но причина этого заключается не в нерадении региональных властей, считают эксперты. Подобная ситуация наблюдается во всех регионах страны. Утеплить ли кровлю дома, заменить ли окна в подъездах или теплообменник в подвале - окончательное слово здесь за жильцами дома, которые по-прежнему очень неохотно идут на эти расходы, а зачастую и вовсе отказываются заниматься подобными вопросами. Чтобы решить эту проблему, нужно "порвать старый Жилищный кодекс и написать новый", считает директор Агентства энергетической эффективности Мурманской области Вадим Глухих.

- Необходимо менять систему принятия решений в данной сфере, - уверен он. - Сегодня жилым домом в целом не владеет никто, институт собственников жилья у нас так и не сформировался. Совершенно другая ситуация в Финляндии и Норвегии. Там каждый жилой дом напоминает маленькую акционерную компанию и управляется по этим же принципам. Делается это достаточно жестко. По решению "собрания акционеров" недобросовестный жилец там может быть просто выселен, невзирая на то, что он собственник квартиры. Да, он останется хозяином квартиры, но его в дом просто не пустят. У нас, например, часто можно увидеть разные виды стеклопакетов в окнах. В Финляндии и Норвегии такое невозможно в принципе. Хочешь заменить окно - обращайся к управляющему домом.

Еще одну причину назвала руководитель регионального центра общественного контроля НП "ЖКХ Контроль" Санкт-Петербурга Алла Бредец. По ее мнению, участники жилищно-коммунального рынка не заинтересованы в энергосберегающих мероприятиях.

Совершенно другая ситуация в Финляндии и Норвегии. Там каждый жилой дом напоминает маленькую акционерную компанию и управляется по этим же принципам

- Их стоимость может составлять от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей в среднем, - отмечает эксперт. - Но жильцы чаще всего не хотят слышать ни о каких дополнительных затратах. Управляющей компании все равно, она от энергосберегающих мер никакой выгоды не имеет. А значит, и разъяснять жильцам выгоду от энергосбережения, предлагать энергосервисные контракты УК не станет. А ресурсоснабжающая организация от этого терпит убытки, и немалые - после введения системы погодного регулирования дом начинает экономить до 30 процентов тепла. Так было еще лет 10-15 назад, и ничего не изменилось до сих пор.

Стоит учесть и то, что в 23-этажном доме на восемь подъездов задача провести общее собрание жильцов становится невыполнимой. Возможный выход - волевым решением возложить на ресурсников внедрение энергосберегающих технологий. С 2021 года в жилых домах можно будет устанавливать только "умные" электросчетчики за счет гарантирующих поставщиков и сетевых организаций. Такие приборы самостоятельно передают показания, а также "сообщают" ресурсоснабжающей организации о взломе или некорректной работе.

Кроме того, есть федеральные инструменты для финансирования этих работ, о которых почти никто не знает, добавила Алла Бредец. Например, Фонд содействия реформированию ЖКХ предусматривает для владельцев спецсчетов по капитальному ремонту субсидию на сумму до пяти миллионов рублей, которая может покрыть до 70 процентов затрат на капремонт в случае использования энергоэффективных технологий. На интернет-сайте фонда есть даже онлайн-калькулятор, позволяющий выполнить необходимые расчеты. Значительно вырос ассортимент энергоэффективного оборудования российского производства, не уступающего импортным аналогам.

- Нужна полномасштабная информационная кампания, - считает Никита Мищук. - Граждан нужно буквально завалить информацией о том, для чего нужны энергосберегающие технологии, где найти деньги на их внедрение, как скоро они окупятся и какая получится экономия. Правда, такая кампания будет недешевой, но если она поможет изменить сознание граждан, расходы окупятся с лихвой.

А пока власти субъектов используют наиболее действенный на региональном уровне механизм: энерогосберегающие меры финансируются за счет средств региональных фондов капремонта. В 2020 году в Мурманской области в 250 многоквартирных домах региона предполагается установить индивидуальные теплопункты с погодным регулированием, сообщили в министерстве строительства Заполярья. Новые теплопункты позволят жильцам избежать перетопов и сэкономить на оплате отопления в теплые зимы.