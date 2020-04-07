Правительство России поможет развитию шахтерской столицы страны

Воркута - единственный муниципалитет Республики Коми, который входит в Арктическую зону. Но ситуация здесь сложная: шахт осталось мало, люди бросают свои квартиры и уезжают в другие субъекты, некоторые микрорайоны превращаются в призраки.

Так есть ли перспективы у Воркуты как арктического региона? Изучением этого вопроса занимались ученые Института геологии имени Н. П. Юшкина Коми научного центра. Они уже разработали план дальнейшего развития Воркуты и Инты, столкнувшейся с подобными же проблемами.

- Разработки внесены в Министерство экономического развития России и отраслевые ведомства. Большая часть направлений получила поддержку, - сообщил директор института Игорь Бурцев.

Ученые отметили, что добыча угля в Воркуте должна быть продолжена и после 2035 года. Возможна также промышленная переработка угля и отходов углеобогащения. Но не стоит ориентироваться только на него. План включает развитие минерально-сырьевой базы и перспективы для нефтегазовых территорий. Кроме того, специалисты провели поисково-оценочные работы по освоению меди, вовлечению в промышленное производство месторождений баритов, а также карбонатных пород для целлюлозно-бумажной и металлургической промышленности. А еще предлагают создать региональную сеть комплекса мониторинга геологической среды в Арктике. Для наблюдений за сейсмической обстановкой за полярным кругом появятся станции и опорные пункты.

Кстати, именно эту часть плана отметили и в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики на V Международной конференции "Арктика: шельфовые проекты и устойчивое развитие регионов". Уже в нынешнем году будет подготовлен проект по адаптации Арктической зоны к глобальным климатическим изменениям. И ведомство приступило к созданию государственной системы мониторинга деградации многолетней мерзлоты и предупреждения рисков.

Но ключевой вопрос - это перспектива продолжения угледобычи в Воркуте. Один из пунктов плана - разработка нового угольного месторождения. По предварительным подсчетам, затраты на его реализацию составят около 45 миллиардов рублей. Владелец оставшихся в Воркуте шахт пока не готов к подобным вложениям. Сейчас прорабатывается вопрос о выделении средств из федерального бюджета.

Но дальнейшее развитие упирается и в отсутствие преференций. На сегодняшний день их пока нет для освоения твердых полезных ископаемых, того же угля. Поэтому и решили их предусмотреть, подготовили пакет поправок. Эти предложения призваны не просто запустить крупные проекты в сфере добычи угля, драгоценных и редкоземельных металлов, но и стимулировать их глубокую переработку. Пакет законопроектов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктике правительство РФ одобрило и внесло в Государственную думу.

- Развитие Воркуты - единственного муниципалитета Республики Коми, входящего сегодня в Арктическую зону, оцениваю как серьезный вызов, - заявил заместитель федерального министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

В ведомстве рассчитывают, что арктические регионы дополнят систему преференций льготами по региональным и местным налогам, в том числе налогам на имущество, землю. Любой инвестор, готовый вложить в развитие Арктики не менее 300 миллионов рублей, может получить от государства безвозвратную субсидию на строительство транспортной, энергетической или иной инфраструктуры, которая необходима для запуска нового производства. При этом размер субсидии не может превышать 20 процентов объема частных вложений в проект.

Если же вариант с развитием угледобычи не будет поддержан на федеральном уровне, рассматривается вопрос включения Воркуты и Инты в реализацию других проектов. Это Северный широтный ход, создание в Воркуте опорной базы Минобороны России и центра полярных исследований, добыча углеводородов в Интинском районе и другие.

План, который подготовили ученые, начинает работать уже в 2020 году. Среднесрочная его реализация намечена на 2024-й, долгосрочная - на 2037 год.

При этом актуальность развития Воркуты и Инты не оставляет сомнений: эти города стратегически важны не только для республики, но и для страны в целом.

Прямая речь

Александр Крутиков, замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ:

- Добыча угля снижается, сужается сам город. Мы должны найти источники развития, которые позволят сохранить Воркуту на карте России. Ряд конкурентных преимуществ у города есть, именно их раскрытием и начнем заниматься.