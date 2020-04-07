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07.04.2020 21:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пулково принял борт с 187 эвакуированными из Таиланда россиянами

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В петербургский аэропорт Пулково прибыл самолет из Бангкока, на борту находились 187 граждан России. Правда, вместо родственников с цветами, их встретили санитарные врачи, полицейские и сотрудники городского комитета по вопросам законности и правопорядка.

В Петербурге пациент сбежал из закрытой на карантин больницы

Как сообщает администрация Петербурга, требования по приему борта весьма жесткие. Так, всем пассажирам измеряли температуру еще в самолете.

Выходить из самолета сразу после того, как погасло информационное табло, также было нельзя. Пассажиры выходили группами до 30 человек. У них брали анализы, проводили анкетирование. Также каждому пассажиру выдали предписание о необходимости соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Багаж, с которым летели пассажиры, был продезинфицирован.

Один из тонких вопросов - как пассажиры на карантине должны добираться до дому. Всех жителей Петербурга и Ленобласти городские власти взялись развести по домам на специальных автобусах. Тем, кто проживает в других регионах, предстоит провести ближайшие две недели в обсерваторе в пансионате "Заря", что в Курортном районе Петербурга.

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