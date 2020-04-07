"Триумфы" Балтфлота отразили условный ракетный удар по Калининграду

В Калининградской области прошло плановое учение боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, по замыслу учения, условный противник планировал нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры.

Авиацию противника на большой дальности обнаружили дежурные расчеты с помощью комплексов радиолокационной разведки "Небо-У". Расчеты С-400 немедленно взяли цели на сопровождение, выполнили захват и провели электронные пуски ракет. "Вражеские" средства воздушного нападения были уничтожены при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов.

Учебный бой сопровождался массовым радиоподавлением условного противника. В мероприятии было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Справка "РГ"

ЗРК С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности нового поколения, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 километров, а также на дальности до 60 километров - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров. Может применяться днем и ночью в любых физико-географических и погодно-климатических условиях при сильном радиоэлектронном подавлении.