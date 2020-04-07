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07.04.2020 12:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калининграде пенсионерам бесплатно раздают маски с ионами серебра

Текст: Ульяна Вылегжанина
Калининградский вуз бесплатно раздает жителям региона, которым исполнилось 65 лет, маски с напылением серебра собственного производства. Участниками благотворительной акции уже стали более 350 пожилых людей. Носить инновационные защитные изделия можно дольше, чем обычные медицинские маски.
Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта
Фото: Пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта

Сама технология не нова. Еще десять лет назад специалисты Балтийского федерального университета имени Канта получили патент на перевязочные материалы с напылением наносеребра. Испытания показали, что изделия обладают антибактериальными и заживляющими свойствами.

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В свете дефицита гигиенических масок ученые решили адаптировать запатентованную технологию. На обычную бязь наносят слой серебра толщиной от десяти до ста нанометров методом магнетронного напыления. Для этого используют специальную установку, которую сконструировали ученые научно-образовательного центра "Функциональные наноматериалы" БФУ под руководством Александра Гойхмана.

- Наши коллеги из Новосибирска уже применяют подобную технологию, но наносят серебро химическим методом, - рассказывает Александр Гойхман. - Мы же предлагаем гораздо более простой и, главное, дешевый метод нанесения серебра на ткань. Ионы серебра буквально пронизывают насквозь бязь. Очень важно, что изготовленная таким образом маска является многоразовой. Мы предполагаем, что поверхность под слоем серебра, высыхая, способна уничтожать вирусы и патогенные микроорганизмы.

Сейчас пробные образцы готовятся к отправке в аттестационный центр Новосибирска - для оценки покрытий в части инактивации вирусов. Пока мощности вуза невелики (до двухсот изделий в день), но в ближайшее время их планируют нарастить. Часть масок получают студенты, работающие сотрудники университета и волонтеры-медики, часть бесплатно доставляют пожилым жителям Калининграда.

Единственное требование к участникам акции - возраст старше 65 лет (необходимо предъявить волонтеру паспорт). Заявки принимаются на сайте университета в специальном разделе.

Кстати

Сколько именно часов калининградские маски можно носить, не снимая, пока не установлено. Но известно, что схожие новосибирские средства защиты способны работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды. Ученые предупреждают: маски - средства личной гигиены, поэтому их необходимо регулярно стирать и гладить с паром после использования.

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Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград COVID-19. Мы справимся!

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